Muere a los 87 años Little Richard, uno de los arquitectos del rock and roll

El legendario músico Little Richard, considerado uno de los padres del rock and roll, murió este sábado a los 87 años en Estados Unidos, dijo a la revista Rolling Stone su hijo, Danny Penniman, quien no desveló el motivo del fallecimiento.

Little Richard, cuyo nombre real era Richard Wayne Penniman, fue uno de los primeros artistas afroamericanos de EE.UU. que supo combinar con éxito la música góspel y el "rythm and blues" (R&B), ambos genuinamente negros, con los sonidos "pop" del mercado blanco estadounidense.

El resultado fue un tipo de música nuevo con más energía, en la que Little Richard golpeaba el piano con fuerza mientras los gritos de su voz ronca daban forma a la melodía.

Tal y como ha explicado el historiador de la música Richie Unterberger a The New York Times, Little Richard jugó un papel crucial a la hora de "elevar el voltaje" del R&B para situarlo a la misma potencia del rock and roll.

Enseguida, miembros del mundo de la música comenzaron a llorar la muerte del artista y a enviar condolencias a su familia.

Uno de ellos fue Kelvin Holly, quien tocó la guitarra para Little Richard en numerosas ocasiones y que, en una publicación de Instagram, dijo: "Descansa en paz, Richard. Esta situación es realmente terrible. Mis pensamientos y mis oraciones van a todos los compañeros de la banda y a los fans en todo el mundo. ¡Richard realmente era el rey!".

Little Richard llevaba años enfermo: había sufrido un ataque al corazón, sufría una fuerte ciática y problemas degenerativos en la cadera.

Ganador de un Grammy a su trayectoria y miembro del Salón de la Fama de los Compositores y del Rock and Roll, Richard revolucionó la escena musical de la década de 1950 y resultó fundamental en los comienzos de géneros como el soul y el funk.

Natural de Macon (Georgia), fue el creador de auténticos himnos como "Tutti Frutti", "Good Golly, Miss Molly", "Long Tall Sally" y muchos otros.

Elvis Presley, Buddy Holly, James Brown, Quincy Jones, David Bowie y los mismísimos Beatles y Rolling Stones han reconocido en el pasado la influencia de Little Richard.

Paul McCartney ha asegurado que es un gran admirador del cantante y tanto él como The Beatles interpretaron algunas de sus canciones en directo.

Little Richard también era conocido por su eléctrico estilo sobre el escenario, en el que aparecía con los ojos pintados y ropas de colores brillantes, una apariencia que luego inspiraría al fallecido Prince.

Sus últimos trabajos de estudio fueron "Shake It All About" y "Little Richard Meets Masayoshi Takanaka", ambos en 1992.