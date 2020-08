$!Muere Jack Sherman, ex guitarrista de Red Hot Chili Peppers, a los 64 años

No se ha precisado la causa de su muerte.

Posteriormente, colaboraría con el grupo en otros discos como 'Mother's Milk' de 1989, además de trabajar con Bob Dylan en su álbum 'Knocked Out Loaded' de 1986 así como en varios obras de estudio de George Clinton y

Con éxitos como 'Give it away' o 'Californication', Red Chili Peppers ha vendido más de 80 millones de discos, y en 2012 ingresaron en el Salón de la Fama del Rock and Roll.