Muere Yvonne Staples, integrante de The Staple Singers

LOS ANGELES. La cantante Yvonne Staples, que fue una de las integrantes del famoso grupo de gospel y soul The Staple Singers, falleció a los 80 años en Chicago (EE.UU.), informó el periódico Chicago Sun Times.

Yvonne Staples reemplazó a su hermano Pervis en 1970 para incorporarse a una formación en la que también estaban sus hermanas Mavis y Cleotha.

Bajo la supervisión de Pops Staples, el padre de esta familia con raíces sureñas en Misisipi que se había mudado a Chicago, The Staple Singers se convertirían en una referencia de la música negra y del compromiso social gracias a álbumes clásicos como “Be Altitude: Respect Yourself” (1972) y célebres canciones como “I’ll Take You There” y “Respect Yourself”.

Aunque en los años 60 su música bebía del gospel, The Staple Singers girarían poco a poco hacia el soul y a finales de esa década ficharon por el sello Stax.

En 1973 participaron en Wattstax, un macrofestival benéfico en Los Ángeles que reunió a diferentes estrellas de la música negra en el octavo aniversario de los graves disturbios raciales de 1965 en el barrio de Watts de la ciudad californiana.

The Staples Singers entraron en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1999 y recibieron en 2005 un Grammy honorífico como homenaje a toda su carrera.

Al margen de su trayectoria dentro del grupo, Mavis Staples, líder de The Staple Singers, desarrolló una importante carrera en solitario con aplaudidos discos en los últimos años como “You Are Not Alone” (2010). EFE