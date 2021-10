Música explícita, un fenómeno que no es reciente pero ¿se ha salido de control?

¿Pero es realmente así? Antes de responder, es bueno dejar claro que esto no es nuevo en la música popular dominicana, de hecho, si buscamos bachatas de artistas como Blas Durán, Ramón Cordero, Luis Vargas o Anthony Santos, pensaríamos que no están tan alejados de lo que se canta ahora, lo mismo sucede con varios merengues de la época. Sin embargo, la diferencia, para muchos radica en que, antes se insinuaba, se creaba morbo con doble sentido, pero ahora, se cae en la vulgaridad: “música pornográfica”, se atreven otros a denominarla.

Opiniones de exponentes urbanos

El cantante de música urbana Mozart la Para abordó el tema en una entrevista para Diario Libre, en ella, aseguró que no critica a los artistas que se deciden a hacer este tipo de música, pero reconoce que no es su estilo. También señaló que el problema no es la música que hacen, sino que los niños la están consumiendo, sin ningún filtro, gracias a la tecnología.

“Hay gente que me dice tírate un tema así, y yo les respondo que no, porque, ¿cuál es el ejemplo? No canto para pegar un tema, sino para que las canciones queden ahí después que yo no exista, porque esas canciones así son desechables. Un dembow te dura un mes o dos, pegado, y aún se habla y se toca mi tema ‘Levántate’ que fue hace más de diez años. Esas son canciones que cualquier persona puede escuchar por el mensaje”, señaló, reiterando que no crítica a los que sí la hacen.

“Cada artista se expresa como quiere. A los que hacen eso yo no los críticos, porque también tienen su público, pero yo tengo el mío”.

Mozart aclaró que contrario a lo que se piensa, al decidir cambiar su estilo musical a uno más depurado, tuvo mayores ingresos, pues comenzó a ser contratado por grandes empresas.

Para el artista urbano puertorriqueño, Lenny Tavares, sobre el tema, el control debe estar en manos de los adultos y aunque reconoce que no habla de forma explícita en sus canciones, sabe que en la actualidad es un fenómeno que está funcionando a colegas.

“Es una música que está muy fácil al alcance de los niños, yo entiendo que ahí es el problema, porque cuando hay temáticas como el sexo, la violencia y la drogadicción, obviamente un niño de siete u ocho años no está preparado para discernir sobre esos mensajes; nosotros sabemos que la responsabilidad recae en mamá y papá de lo que escuchen sus hijos mientras no tenga edad para escuchar esas cosas”, argumentó.

Y recalcó: “El niño puede llegar a incluso a la pornografía, sin saber lo que está haciendo o lo que está pasando, teniendo un móvil en la mano. Yo simplemente trato de que en mi caso mis temáticas sean explícitas sino historias fuertes y reales, a veces sexuales, pero yo no estoy incitando a que alguien haga algo, porque cuento historias que me cuentan, que he vivido o han vivido otros, pero jamás invitaría a consumir sustancias prohibidas, matar o abusar de alguien, nada de eso”, dejó claro.

Para el productor musical Maffio se debe tener cuidado y no confundir música comercial con vulgar.

“Obviamente yo hago música para que la gente disfrute, pero hay una seriedad que viene con el sonido, con la calidad que yo quiero que la gente consuma”.

Sobre el género urbano señaló lo siguiente: “No somos perfectos, en cada género hay imperfecciones”.

Aprovechó para darle un consejo a los artistas del género local. “Les exhorto a todos esos colegas míos a trabajar en la disciplina. Menos controversia y más música”, aconseja.

“Si yo quiero crear mi legado, tengo que hacerlo basado en dignidad y con respeto y disciplina. Siempre respetando al colega”, enfatizó, dijo y aseguró que la puntualidad en él es fundamental sin importar el tamaño del compromiso.