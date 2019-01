$!Músico dominicano dirigirá espectáculo en la Winter Ópera de St. Louis

Preparación

“Estamos totalmente concentrados en los ensayos. A diario duramos entre cinco y ocho horas practicando. Estamos en la preparación de la ópera, ensayando con los cantantes y por igual con la orquesta. De manera particular me están capacitando como futuro director de ópera”, informó Ureña a este diario.

Talento de barrio

José Luis Ureña se siente agradecido de Dios, de sus padres y de su esposa por el apoyo incondicional.

En una entrevista con DL en octubre del 2018, el joven confesó ser un talento de barrio: “Viniendo de un barrio se puede llegar muy lejos. Yo soy un talento de barrio”, resalta.

Ureña les recomienda a los jóvenes que quieran estudiar música que lo hagan e insiste en que no es una carrera para ricos. Él declara lo siguiente: “Yo soy del barrio. Nací en Villa Juana, me crie en El Torito de Villa Mella y viví parte de mi vida en Sabana Perdida. Yo sé lo que es el barrio; yo soy un talento de barrio, esa es mi definición. No hay excusas. Mi eslabón perfecto para llegar adonde estoy ha sido Dios. No tengo padrinos”.