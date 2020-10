$!Natanael Cano lleva los 'trap corridos' al programa de Jimmy Kimmel

Con solo 19 años, Cano representa a una generación de artistas mexicanos que mezcla los símbolos y la tradición del norte de México -que suelen hacer hincapié en la familia, el trabajo y la tierra- con los ritmos y conceptos como el dinero y la ambición más propios de la cultura estadounidense.

Con esto, el cantante también se convierte en el primer artista de regional mexicano en pisar el escenario del 'show' de Kimmel.

La razón de su llegada al programa nocturno se debió a lo popular en que se ha convertido su música en el programa mensual Apple Music Up Next, encargado de descubrir, mostrar y promover a las estrellas en ascenso.

Su música ha sido catalogada como regional mexicano, sin embargo ha logrado mezclar diversos géneros en ella como el trap, o el género urbano. Incluso ha realizado diversas colaboraciones con figuras como Bad Bunny, quien se aventuró a cantar junto a Cano un 'trap corrido'.

Con su selección en el programa Apple Music Up Next, Cano se une a una lista que puso en el foco las carreras de talentos como Billie Eilish, Khalid, H.E.R. y los latinos Bad Bunny, Jessie Reyez y Lunay, antes de la explosión de su éxito.

La plataforma del gigante tecnológico asegura que Cano supera las 300 millones de reproducciones en Apple Music desde su debut en la plataforma el año pasado y que es el artista regional mexicano número uno de su catálogo. EFE