$!Natti Natasha extiende la mano a artistas femeninas con la serie “BRAVAS”

Era el corolario a un periodo en el que publicó varias colaboraciones con grandes del género como Don Omar, Daddy Yankee, así como sus duetos con Becky G (Sin Pijama) y Thalía (No me acuerdo), que catapultaron su nombre a lo mas alto del género.

“Yo no nací en una familia con grandes recursos o contactos en el mundo de la música. Todo lo que he logrado ha sido gracias a Dios y a mi trabajo. Mi disciplina”, dijo la cantante.

Esa colaboraciones de las que fue parte la dominicana, que este año ha repetido éxitos con 'Me estás matando', 'Qué mal te fue' y 'Honey Boo', junto a CNCO, fueron además puestas de relieve como un sello distintivo dentro de la música urbana: el trabajo en equipo, “tan necesario entre los hombres y las mujeres”, como subrayó la artista.

Ello se proyectó en la producción de la serie. Terrero trabajó en colaboración con la escritora y productora Kisha Burgos y con el productor puertorriqueño Ari Maniel Cruz. Además, aparecen otros artistas de la música urbana como Darkiel, Jon Z y Wisin. Un invitado especial es Daniel El Travieso, el principal creador puertorriqueño en YouTube.

Un movimiento femenino

Para la cantautora, el que existan proyectos como 'BRAVAS' y 'Latin Music Queens', el proyecto de Thalía en Facebook Watch, 'es la prueba de que ya se reconoce el verdadero valor de las mujeres en la música. Son los primeros grandes resultados de una lucha de años', aseguró.

Aunque siempre hubo mujeres intérpretes, sus roles estaban limitados a eso y 'no había forma de que realmente se invirtiera en lo que queríamos hacer. Este tipo de producciones marcan el cambio de los tiempos y es una señal de que el movimiento está dando resultado', manifestó.

Cuando habla de movimiento se refiere al 'esfuerzo conjunto' de las mujeres en la música. La artista explicó que aunque 'sigue habiendo una sana competencia, también hay un trabajo en equipo que demuestra que ya se ha asentado la idea de que si una triunfa, triunfamos todas'.

BRAVAS se une la lista de YouTube Originals, enfocados en la música que incluye éxitos recientes como “Justin Bieber: Seasons”, “Coachella: 20 years in the desert”, “TWICE: Seize the Light”, “Coldplay: Every Day Life - Live in Jordan”, y próximos proyectos que incluyen una serie documental de cuatro episodios con la superestrella Demi Lovato para el año que viene.