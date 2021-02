$!Nicky Jam: “Siempre he tenido una obsesión por Hollywood”

Sin dejar de lado sus éxitos musicales, ya que acaba de presentar con Romeo Santos el tema 'Fan de tus fotos', Nicky Jam continúa abriéndose camino en el cine de Estados Unidos y ahora presenta 'Tom and Jerry', la cinta que lleva a la gran pantalla la persecución sin fin entre el gato y el ratón.

'Siempre he tenido una obsesión por Hollywood', aseguró la estrella latina en una entrevista con Efe.

Nicky Jam presta su voz a esta película que mezcla animación y acción real y que, al margen de los alocados Tom y Jerry, cuenta como protagonistas de carne y hueso con Chloë Grace Moretz y Michael Peña.

En esta cinta familiar, que se estrena este viernes en cines y en HBO Max, Nicky Jam pone voz al personaje de Butch, un gato con malas pulgas, y extiende así su racha de papeles en Hollywood tras 'xXx: Return of Xander Cage' (2017) y 'Bad Boys for Life' (2020).

'Yo tengo 39 años, ya para 40, y para mí (de niño) Tom y Jerry lo eran todo', dijo.

'Tienen algo que conecta con los niños. Ese ratoncito... Todo el mundo ama a ese ratoncito. Creo que él es la magia de toda la película', añadió al admitir que, de los dos personajes, Jerry es su favorito 'al cien por ciento'.

UN GATO CALLEJERO CON CORAZÓN

Pregunta: ¿Con qué conectó de su personaje de Butch?

Respuesta: Es el gato del callejón que por dentro de verdad no es tan malo (...). Me identifico mucho con él, pero no es porque quiera ser malo sino porque me veo brusco pero, por dentro, la verdad es que soy una persona con buen corazón. Y eso es lo que veo en Butch.

P: Para los que no conozcan cómo es el proceso del doblaje, ¿puede contar cómo fue su experiencia poniendo voz a este papel?

R: En inglés fue muy fácil porque todavía no estaban hechos los muñecos animados. Entonces era simplemente grabar lo que tenía que grabar y darle mi vida (la animación se elaboró después a partir de las voces).

Pero en español fue mucho más difícil porque fue cuando ya estaban los muñequitos hechos y me tocó hacerlo encima (...). Se me hizo mucho más difícil en español, aunque es mi lengua natal.