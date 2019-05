Niña del video viral de Romeo supera donativos

“¡Hola Loanny! Deseo que te recuperes pronto, y que tengas una vida llena de salud y de muchas bendiciones. Te quiero mucho princesa”, ese es el mensaje que le dejó el bachatero Zacarías Ferreira a la niña que se hizo viral tras aparecer cantando su sencillo “Me quedo”, grabado por él y Romeo Santos para su disco “Utopía”.

El mensaje estuvo acompañado por un donativo de 1,500 dólares, que ayudó a superar la meta de los padres de la infante, quienes abrieron una cuenta en la plataforma “gofundme.com”, en el que solicitaban 3,000 dólares para costear su tratamiento. Loanny padece síndrome nefrótico, que ocurre cuando pequeñas estructuras en los riñones llamadas glomérulos dejan de funcionar de manera adecuada y dejan pasar demasiada proteína a los riñones.

Los síntomas mas comunes de esto puede ser un incremento rápido e involuntario de peso.

La hinchazón aparece comúnmente en: la cara, especialmente alrededor de los ojo, el abdomen (la panza), los brazos y las piernas, particularmente alrededor de los tobillos y los dedos de los pies. Algunos niños con síndrome nefrótico notan hinchazón en los tobillos después de estar un tiempo prolongado parados o sentados.

En el audiovisual compartido en el perfil de Instagram de Romeo se ve a la alegre pequeña de cuatro años interpretar la canción con puro sentimiento.

La niña se aprendió al dedillo la canción y la cantó con tanta intensidad que el vídeo llegó a las manos de Romeo Santos que no dudó en publicar este tierno corto.

“Yo me quedo mami yo me quedo. Dame una miradita con deseo, yo me quedo ay more yo que quedo”, se le escucha decir en el vídeo.