$!Noel Schajris, ex de Sin Banderas rinde tributo a 'Feliz Navidad' en su primer disco navideño

'Feliz Navidad', con versos en inglés y español, y que Feliciano grabó en 1970, es desde entonces uno de los más populares en EE.UU., en hogares y comercios, de acuerdo con la Sociedad Americana de compositores, Autores y Editores (ASCAP por siglas en inglés).

Artistas como Celion Dion, Laura Pausini, Raphael, Jon Secada, o Michael Bublé, entre muchos otros, han versionado el tema, pero la original permanece como la más popular de todas las versiones.

'Es tal vez la primera canción de Navidad bilingüe en la historia', dijo el cantautor, quien no conoce a Feliciano pero quiere hacerle llegar su versión del tema, de la que hizo una versión con influencia de jazz.

'Ojalá le guste. Siempre que hago la versión de un grande intento hacérsela llegar, me pasó con Juan Luis Guerra y con Ana Gabriel en su momento y siempre he tenido un lindo 'feedback'', agrega.

El disco incluye además 'Blanca Navidad', 'Jingle Bell', 'Noche de Paz', 'I'll Be Home For Christmas', 'Only I Want for Christmas Is You', que Mariah Carey escribió y grabó en 1994, así como una versión acústica de 'Lo mejor de mi', de Schajris, tema incluido en su álbum 'Sesiones Acústicas'.

El cantante argentino terminará el año precisamente con un concierto de Navidad en México junto con el tenor Arturo Chacón y la soprano Ekaaterina Siurina, el 21 de diciembre.