Nuevo video de Taylor Swift incluye a Katy Perry, Ryan Reynolds y más famosos

La estrella del pop Taylor Swift anunció este jueves que el próximo 23 de agosto publicará su nuevo disco, que llevará por título “Lover”. Pero antes estrenó el videoclip de la canción You Need To Calm Down, donde se rodea de sus amigos famosos. En pocas horas el audiovisual superó cuenta con casi 10 millones de visitas.

El nuevo video musical de Taylor incluye a famosos como Ellen DeGeneres, Laverne Cox, RuPaul y elenco de “Queer Eye”.

El colorido clip de la canción “You Need to Calm Down”, en la que Swift reta a los homofóbicos y a sus propios malquerientes, fue lanzado el lunes.

También aparecen Ryan Reynolds, Billy Porter, Todrick Hall, Hayley Kiyoko, Jesse Tyler Ferguson y Adam Rippon.

El video cierra con Swift y Katy Perry, vestidas como papas fritas y una hamburguesa, abrazándose. Las cantantes enmendaron su amistad el año pasado tras un publicitado pleito.

Termina con las palabras: “Mostremos nuestro orgullo exigiendo que, a nivel nacional, nuestras leyes verdaderamente traten a todos nuestros ciudadanos equitativamente”.

A principios de mes Swift anunció su apoyo a la Ley de Igualdad.

La cantante estadounidense, una de las figuras más exitosas del pop contemporáneo, compartió además en las redes sociales la portada de “Lover”, que es obra de la artista colombiana Valheria Rocha.

En la portada aparece una imagen muy colorida de Swift en primer plano y envuelta en tonos rosados y azules.

“Lover” contará con 18 canciones, de las cuales ya se conoce el single “ME!”, que fue presentado el pasado 26 de abril y en donde Swift estaba acompañada por Brendon Urie, líder y cantante del grupo Panic! At the Disco.

Del resto de temas de “Lover” solo se sabe el título de otra canción llamada “You Need To Calm Down” y que Swift pondrá a disposición de sus fans en la noche de este jueves.

Tanto el videoclip de “ME!”, que acumula 207 millones de reproducciones en YouTube, como la portada de “Lover”, parecen señalar un cambio de estilo para la cantante.