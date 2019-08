$!Nuevos detalles de la boda de Anuel AA y Karol G

Desde noviembre del 2018 los cantantes urbanos Anuel AA y Karol G confirmaron su noviazgo con un apasionado beso durante un concierto.

El 14 de febrero del año siguiente el intérprete de “Hipócrita” le pidió matrimonio justo en el día de cumpleaños de la artista colombiana.

Aunque se mantienen ocupados con giras y trabajando en canciones en conjunto como “Culpables”, “Secreto” y “Dices que te vas”, los bebecitos mantienen el plan de casarse y han salido a la luz nuevos detalles de cómo ellos prefieren su boda.

“Será un evento discreto y con muy pocos invitados. De esa manera, ambos se sienten más cómodos”, dijo Karol G recientemente.

Lea también: Karol G contó que terminó su romance con Anuel AA por WhatsApp

Anuel AA y Karol G conquistan a un público joven y urbano

“Dices que te vas”, la nueva canción romántica de Anuel AA y Karol G

Tampoco pretenden anunciar la boda ni retransmitirá a través de las redes sociales.

“En realidad, lo que más me importa es que la gente no se estrese pensando en qué va a ponerse o qué aspecto tendrá ese día. O si habrá o no fotógrafos que les hagan sentirse cohibidos a la hora de pasárselo bien. Lo único que deseo es que todo se desarrolle en la más estricta intimidad, para que sea muy especial y podamos disfrutarlo junto a nuestras familias”, agregó Karol G.

El vestido de novia, que es la preocupación mayor de muchas mujeres no será problema para ella, pues, según se dio a conocer será muy cómodo, con un estilo que se adapte a su personalidad y que no le obligue a sacrificar su comodidad.

“Creo que quiero algo muy sencillo, que no sea demasiado ostentoso y con lo que me sienta yo misma. Para ser sincera, aún no he pensado demasiado en los detalles específicos porque quiero que todo surja de forma orgánica y sin darle demasiadas vueltas. Así que no, aún no lo sé”, destacó la reguetonera colombiana de 28 años.

En una ocasión terminaron su relación, pero volvieron mas rápido de lo que canta un gallo.

La pareja estuvo en el país durante la gira “Culpables Tour” el pasado 18 de mayo en el Estadio Quisqueya.