$!Olga Tañón: “En este negocio hay que moverse con la marea”

Una boricua eternamente enamorada del merengue, así definimos a Olga Tañón. La cantante regresa a los escenarios dominicanos el 27 de septiembre en un espectáculo en el que interpretará todos sus éxitos, y los temas de su último álbum “Olga Tañón y Punto”. “The one & only show” incluye todo el repertorio de merengues, baladas junto a toda su banda y grupo de bailarines. “Este será un gran show para el público, pero sobre todo para mí. Hace mucho tiempo quería hacer un espectáculo en un teatro de República Dominicana”, afirmó Tañón a DL desde su casa en la ciudad de Miami. “The One & Only Show” es una gira que se ha presentado en Chile, Guatemala, Perú, y otros países. Además, se paseará por Panamá y otras ciudades latinoamericanas, luego de la pausa que hará la artista para la grabación del concurso de talentos “Reina de la canción”. Es precisamente en este concurso de talentos en el que busca junto a Sergio George, Daddy Yankee, Natti Natasha, Pedro Capo y Joss Favel, a una artista solista en la TV de los Estados Unidos. Sobre el espacio que dará la oportunidad en especial a las mujeres en la industria de la música adelanta que no es fácil lograr muchas veces que acepten las críticas. “Ya comenzamos las audiciones y no te puedo negar que ha sido un poco difícil. Estas muchachas tienen algunas muy marcado el estilo musical de otro artista, para sacarles ese sello es un problema. Uno tiene que tratar de ser un poquito diferente, aunque todo esté inventado uno puede hacer una mezcla y crear su propio estilo. Buscamos una buena imagen, que cante, y aunque no sea la que más cante, que tenga una bonita personalidad y una bonita interpretación”.

El merengue

Al hacer un repaso sobre la realidad que vive el género, Tañón fue muy realista al reconocer que la música urbana les robó el terreno que no supieron aprovechar. “Pasa lo mismo que con la salsa. Es una música autóctona de un país, es su raíz. Con la llegada de la música urbana, esta ha acaparado la atención, pero nosotros también somos culpables de eso. No tuvimos la visión de unirnos todos. Teníamos que hacer lo que esta gente ha hecho, aunque en su momento yo grabé con Milly Quezada. Me encanta escuchar a Sergio Vargas molesto, reclamándoles a los demás, porque da coraje”. Pero, de igual manera no perdió la oportunidad de recordar la grandeza del género. “Cuando ibas a un salón de baile y escuchabas a un Fernando Villalona, un Johnny Ventura o Sergio Vargas te quedabas prendado, no por su belleza, sino que ese talento y esa voz eran increíbles. Era música extraordinaria, y si los de ahora no hacen algo parecido van a pasar y van a pasar bien rápido. Yo he trabajado con música urbana desde hace años y no hay problema con eso, pero lo que es de verdad nunca va a pasar”, dijo.

Mantener la vigencia

“Debemos movernos con la marea, porque la realidad es que cuando nosotros empezamos no había redes y era bien difícil promocionarse. El tema digital hay que estar constantemente aprendiendo, porque si no te sigues quedando atrás. Tengo un equipo de trabajo con gente más joven que yo que me ayuda muchísimo con lo que es redes sociales y los streaming. Hay que rodearse de gente que realmente sepa lo que está pasando a nivel digital. En cuestión de música, obviamente es hacer colaboraciones, las cuales las vengo haciendo desde hace bastante tiempo. Hay que hacerlo no solo con la gente que está pegada, sino que hay que darle la oportunidad a mucha gente que anda por ahí con un montón de talento. Uno no se puede poner a quejarse porque así es la evolución, hay que abrirse a cosas nuevas”.

Un lugar especial para Gabriel

En el disco “Morir soñando”, el joven merenguero Gabriel se dedicó a hacer duetos con los más importantes exponentes del género al grabar nuevas versiones de temas icónicos. El disco incluyó el tema “Cómo no amarte”, junto a Tañón y de esa experiencia guarda gratos recuerdos del dominicano. “A Gabriel lo respeto mucho porque ha salido a defender un género. En casa lo tenemos como un sobrino más, es un muchacho muy preparado que pudo cantar lo que le dé la gana. Puedo elegir otro género musical y eligió la raíz de su país, defender lo que se tiene que defender ”. La popular merenguera cuenta con una trayectoria envidiable, pues ha recibido importantes distinciones como dos premios Grammy y cuatro Latin Grammy; fue la primera artista puertorriqueña en vender 500,000 copias, ha posicionado 38 sencillos en Billboard Hot Latin Songs, y tiene el récord de 28 hit en el Top 10 para una artista femenina en el Billboard Tropical Airplay, pero esos logros no son suficientes, sigue buscando nuevas maneras de superarse y se encuentra preparando un concierto junto a una filarmónica, algo que la llena de ilusión.

¿Qué necesita el merengue? La artista reconoce que se necesita más unión. "El merengue necesita que sigamos grabando música bueno y haciendo lo que nos gusta. Yo estoy regrabando algunos merengues que ya tienen muchos años con otros arreglos más modernos y con una mejor masterización. Lo que falta en nosotros los merengueros es la unión".