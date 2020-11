El artista colombiano Ovy on The Drums, el creador de 'Tusa', apuesta de nuevo a Karol G con 'Miedito o qué?', una canción que sacó este miércoles y que, explicó a Efe, surgió de forma 'orgánica e inesperada'.

'Karol y yo estábamos en el estudio cuando le puse la canción que yo había grabado para mí y le encantó. Ella misma me dijo, hagámosla juntos y claro que le dije que sí, de una', dijo Ovy, cuyo nombre de pila es Daniel Oviedo.

'Nosotros habíamos hablado varias veces sobre la posibilidad de unirnos, esta vez como intérpretes, aunque yo he trabajado mucho con ella y sus canciones, y me encanta que haya salido de ella y sin planificarlo. Me da confianza en que es la canción adecuada', subrayó.

La relación entre Ovy y Karol G data de la época en la que ambos eran artistas emergentes en la ciudad colombiana de Medellín, donde ambos nacieron.

Además de 'Tusa', la colaboración de la artista con la estadounidense Nicki Minaj, Ovy produjo 'Unstoppable' y 'Ocean', los dos discos de Karol G.