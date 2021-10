$!Paul Simon, 80 años y un gran legado musical

De hecho, formaron varios grupos con otros chavales, como The Sparks o The Pep Tones, aunque eran proyectos efímeros que no perduraron en el tiempo: “‘Artie solía decirme: ‘Tú eras el niño que conocía a otros niños en diferentes barrios’”, confesó Simon en un artículo de Rolling Stone.

“Hello darkness, my old friend. I’ve come to talk with you again” (“Hola, mi vieja amiga, la oscuridad. Vengo a hablar contigo de nuevo”). No haría falta citar la fuente, porque la fama precede a estos versos: es el comienzo de “The Sound of Silence”, de Simon & Garfunkel.

Larga trayectoria

“There Goes Rhymin´ Simon” (1973), “Still Crazy After All These Years” (1975) fueron sus otros discos de esta época como solista, que continuó en los 80 con “One Trick Pony” (1980), para después volver a juntarse con Art en un concierto del dúo en 1981.

“Pensé que podría ser una buena idea hacer algún tema con Artie. Pero, poco a poco, fuimos añadiendo más canciones para los dos hasta que dijimos: ‘Bueno, pues hagamos todo el concierto juntos’. No se había planteado nunca como una reunión del grupo”, confesó Paul en declaraciones publicadas en Vanity Fair.

Después de ese hito histórico en el que recaudaron fondos para la restauración de los parques y que fue durante años el evento musical más multitudinario de la historia, Simon siguió en solitario.

Lo hizo primero con “Hearts and Bones” (1983). Ese mismo año se casó ni más ni menos que con la Princesa Leia, la actriz Carrie Fisher, con quien había mantenido un interrumpido romance y de la que se divorció en 1984.

Dos años después, lanzó el disco “Graceland” (1986). “The Rythm Of The Saints” (1990), “Songs From the Capeman” (1997), “Surprise” (2006), “So beautiful or So What” (2011), “Stranger to Stranger” (2016) y “In the Blue Light” (2018) completan su discografía.

En el teatro, el musical para Broadway “The Capeman”, basado en la vida del puertorriqueño Salvador Agrón, fue su obra especial. Aunque no tuvo éxito y ocasionó serias pérdidas económicas, las actuaciones de Marc Anthony (Salvador Agrón de joven), Ednita Nazario (Esmeralda Agrón) y Rubén Blades son muy recordadas.