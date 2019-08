$!Pink Floyd reúne última etapa discográfica con 13 horas de material inédito

Pink Floyd ha anunciado este jueves el lanzamiento el próximo 29 de noviembre de “The Later Years”, un conjunto de 18 discos que recoge el material creado por la banda a partir de 1987, con más de 13 horas de audio e imágenes inéditas.

Comandado entonces por David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright, fueron tres los discos de estudio publicados por el emblemático grupo británico: “A Momentary Lapse of Reason”, “The Division Bell” y “The Endless River”, así como dos álbumes en vivo, “Delicate Sound of Thunder” y “Pulse”.

Todos ellos están recogidos en este recopilatorio, a destacar el primero, álbum que confirmó a Pink Floyd como uno de los grupos musicales más grandes del mundo y, presentado por primera vez en 5.1; ha sido remezclado y actualizado por David Gilmour y Andy Jackson.

También en formato 5.1 se edita por primera vez el concierto de “Delicate Sound of Thunder”, nominado en su momento a un Grammy, y ampliado en este caso con dos temas que no estaban en el lanzamiento original de la película del “show”: “Terminal frost” y “Welcome to the machine”.

Se incorporan al recopilatorio otros materiales extras como el concierto celebrado en Venecia en 1989, que tuvo lugar en un escenario flotante frente a la Plaza de San Marcos, y la presentación de los ganadores de Silver Clef de 1990 en Knebworth (Reino Unido).

Se incluye asimismo por primera vez la película completa de 52 minutos nunca antes vista de “The Endless River” de Ian Emes, con las animaciones para “One of These Days”, “Speak To Me”, “Time” y “On the Run”.

El paquete se completa con horas de material audiovisual extra, vídeos musicales y documentales de las giras, como la última presentación en vivo de David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright juntos en el concierto homenaje a Syd Barrett en The Barbican el 10 de mayo de 2007.

Además del conjunto de 18 discos (5 CD, 6 Blu-Rays, 5 DVD y 2 singles de 7”), también se editará una versión reducida con una seleccion de su contenido en formato 2LP y 1CD, según ha especificado Warner Music. EFE