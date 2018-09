Plácido Domingo: “En España muchas veces los enemigos somos nosotros”

“Nos conocimos hace un par de años y le admiro. Es un gran músico, es extraordinario. Todo lo que le he oído tocar me llega muchísimo”, dijo sobre el guitarrista.

A sus 77 años, Domingo no ha tenido un verano de sol y playa sino de actuaciones y compromisos, un plan ideal para él ya que, según suele decir, sigue divirtiéndose en el escenario

Recientemente debutó como director de una ópera de Wagner con “La valkiria” en el Festival de Bayreuth (Alemania), alcanzó un asombroso récord de 150 papeles líricos en su carrera tras su paso por el Festival Salzburgo (Austria) con “Los pescadores de perlas” de Bizet, y, como le sobraba tiempo, se acercó al Mundial de Fútbol de Rusia 2018 para cantar en la gala previa.

“Yo creo que el hecho es servir a la música, servir a esos genios que nos han dado estas obras de arte maravillosas y tratar de hacer lo mejor siempre”, apuntó con modestia.

Las emociones para el artista continuarán con el estreno el 22 de septiembre en Los Ángeles de “Don Carlo” de Verdi.

Y aunque durante años interpretó al protagonista de esta ópera, Domingo dijo que también disfruta ahora encarnando al marqués de Posa.

“Es una parte muy noble, extraordinaria como personaje, y la música que canta es increíble. El personaje me gusta muchísimo y lo gozo tanto como gocé a Don Carlo antes. O quizá más”, aseguró.

Pese a que contadísimas estrellas de la ópera hayan alcanzado su nivel, Domingo cuestionó con suavidad el adjetivo “leyenda”.

“Qué le voy a decir... Hombre, me gusta que les guste lo que hago. Lo de leyenda... No lo sé. Yo me siento una persona muy normal. Me ha gustado la variedad de personajes, de repertorios, de estilos, de idiomas. He tenido una curiosidad muy grande”, explicó.

“Estar fuera del escenario es lógico que va a llegar, y más pronto que tarde. Los años pasan y, bueno, pues lógicamente un día ya no cantaré. Pero lo que no creo que deje es el teatro con mis posibilidades de dirigir orquestas y también de ser el director de la ópera aquí en Los Ángeles (...). Si tengo salud y fuerza, estaré metido en un teatro pues todos los años que sean”, concluyó.