Por censura, corista de Luis Miguel renuncia

Una de las coristas del cantante mexicano Luis Miguel anunció en un video publicado en su cuenta de Youtube que no continuará trabajando con el artista debido a que fue censurada por el equipo de trabjo del astro.

Anna Berényi, reveló que no mantenía una relación armoniosa con por lo menos dos personas que forman parte del equipo de trabajo, lo que le ocasionó que no se sintiera bien. “Tengo que admitir que desafortunadamente conocí un par de personas con quienes no me llevo bien. Los sentimientos que recibí de esas personas no me hicieron sentir cómoda. Debido a estas situaciones en la gira, no lo disfruté tanto como pude, no fui feliz”, declaró la corista oriunda originaria de Budapest.

Su ultimo concierto junto al artista fue hace dos días.

Luis Miguel tiene previsto actuar en la República Dominicana el 29 de marzo en el Estadio Olímpico