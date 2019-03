$!Puertorriqueños José Nogueras y Gilberto Santa Rosa lanzan tema el viernes

El cantautor puertorriqueño José Nogueras lanzará este próximo viernes su nuevo sencillo junto al salsero boricua Gilberto Santa Rosa, “Que se vaya lo malo y que venga lo bueno”, informaron este martes los representantes del primero.

Nogueras, autor de reconocidos temas interpretados por otros, como “Amada mía” por Cheo Feliciano, “Amor soñado” por Héctor Lavoe o “Sigo pa’ lante” por Rubén Blades, explicó en un comunicado de prensa que su nuevo sencillo “hace parte de su filosofía de ver la vida y sus traspiés con optimismo”.

“Desarrollé toda la letra a base de eso, que uno a veces a lo malo tiene que ponerle cara buena porque, sino, no llegamos a ningún lado”, abundó Nogueras, quien dijo además que el ritmo de la canción es una mezcla de la bomba puertorriqueña con el pop.

Nogueras, por otro lado, agradeció la disposición de Santa Rosa para grabar junto a él, una oportunidad que ambos anhelaban desde hace mucho tiempo.

“Así se da este junte. No puedo describir la humildad y la disposición de Gilberto porque me voy a quedar corto”, subrayó el también compositor de “No me digas que es muy tarde ya”, que grabó el salsero puertorriqueño Ismael Miranda, y el himno navideño “Dame la mano paloma”.

Santa Rosa, mientras tanto, añadió que ambos artistas anhelaban colaborar en una canción y finalmente se logró.

“Éramos vecinos, hace un tiempo, y siempre lo hablábamos, pero por fin llega un proyecto en el que podemos interactuar y hacer música juntos, y espero que sea el primero de unos cuantos”, indicó.

Destacó que la línea temática del sencillo es justo lo que debe escuchar el público para levantar el ánimo y cambiar el estado emocional.

“Yo creo que nuestro país, y el mundo en general, necesita mucho de ese tipo de canción ahora, que no hace otra cosa que animarnos y elevarnos a otro nivel para que disfrutemos de esta vida que tenemos”, afirmó Santa Rosa, conocido como “El caballero de la salsa”.