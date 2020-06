$!Qué fue de... Natalie Imbruglia tras su éxito musical global 'Torn'

Poco después, su disco 'Left In The Middle' cosechó un par de éxitos más, pero el álbum que presentó en 2001, 'White Lilies Island', pasó mucho más desapercibido.

No fue hasta 2005 cuando lanzó otro disco, 'Counting Down the Days', con alguna canción que se llegó a escuchar con insistencia en las radios del Reino Unido, como 'Shiver', y a finales de 2009, tras romper con su segunda discográfica, llegó el álbum 'Come to Life', que fue recibida con escaso entusiasmo en su país natal.

Tanto así que los planes de lanzarlo en el Reino Unido fueron retrasados, y después cancelados.

Ese fracaso llevó a Imbruglia a tomarse un descanso del mundo de la música de cinco años, hasta 2014, cuando lanzó su quinto disco de estudio, 'Male', compuesto por una serie de versiones de éxitos de cantantes masculinos que tampoco hizo mucho ruido.

En 2018, anunció en las redes sociales que sacaría al mercado nuevas canciones en 2019, pero eso luego se retrasó a 2020 tras firmar nuevamente con su discográfica original, BMG, lo que llevó a que se volviera a posponer la fecha a 2021.

Al margen de la música, la cantante y actriz llegó a participar en algún programa televisivo en 2010 y 2011, y después de eso prácticamente desapareció de la pequeña pantalla.

Pese a nacer en Australia, se mudó al Reino Unido en los 2000, una situación que precipitó en 2008 el divorcio de su marido, el australiano Daniel Johns, después de cinco años de matrimonio, ya que él residía en su país.

La cantante ha utilizado su fama para impulsar campañas solidarias relacionadas, por ejemplo, con el cáncer de mama, pero ha apoyado sobre todo la iniciativa de la reconocida doctora británica Catherine Hamlin para evitar y tratar la fístula obstétrica en Etiopía.

Además, Imbruglia forma parte de la creciente tendencia de las celebridades de dar voz a campañas que tratan de proteger el medioambiente, y es embajadora oficial de la Fundación para la Conservación de las Islas Eolias, un archipiélago volcánico situado al norte de Sicilia con un frágil ecosistema.