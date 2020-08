$!Raphy Pina se declara no culpable de acusación por armas; le imponen fianza

El productor musical y de espectáculos puertorriqueño Rafael 'Raphy' Pina se declaró este viernes no culpable de la acusación formal de un gran jurado federal de posesión de armas y munición, en una diligencia en la que una jueza le impuso una fianza de un millón de dólares.

Pina, propietario de la compañía de discos Pina Records y que ha representado a conocidos artistas urbanos, entre ellos Daddy Yankee y Natti Natasha, testificó este viernes ante el Tribunal Federal de Hato Rey (San Juan).

Fue la jueza Camille Vélez quien le impuso a Pina la fianza de un millón de dólares.

La jueza, no obstante, acordó que Pina no use un grillete electrónico, que continúe residiendo en Miami y que se le permita viajar a Puerto Rico a ver a sus hijos.

No obstante, tendrá que entregar su pasaporte, pero se le devolverá si tiene que hacer viajes internacionales.

“Estoy súper tranquilo porque mi vida completa está en las redes sociales. No le temo a nada y no tengo nada que ocultar en mi vida por más que quieran juzgarme o por más mal que quieran pensar en mi corazón estoy tranquilo, en mi mente, con Dios, con mis hijos y con mi familia. Estoy súper bien”, dijo Pina en un vídeo que colgó el jueves en sus redes sociales.

El pliego acusatorio indica que, el 1 de abril de este año, Pina poseía pistolas, rifles, escopetas y munición para las mismas, entre ellas una Glock modelo 19, calibre 9 milímetros, y una pistola Smith y Wesson, modelo SD40, calibre .40 y munición.

A su vez, detalla que la pistola Glock, modelo 19, estaba manipulada para disparar más de un tiro sin recargarla manualmente.

En caso de ser condenado, se podría enfrentar a diez años de cárcel.

La fecha del 1 de abril coincide con el día que agentes del FBI en Puerto Rico registraron una propiedad del productor en Caguas, municipio cercano a San Juan.