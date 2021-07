Rauw Alejandro: “El urbano para mí es la calle, lo que el pueblo quiere”

En su paso por la Ciudad de México, el cantante puertorriqueño de música urbana Rauw Alejandro aseguró este viernes que el género que abandera es “lo que el pueblo quiere” y confesó que entre sus influencias musicales se encuentran mexicanos como Luis Miguel y Selena.

“El urbano para mí es la calle, y con eso me refiero al pueblo, lo que realmente el pueblo quiere, y el pueblo es el que mueve masas y el que decide donde está la música y eso ha sido la magia de todo esto', mencionó el autor de “Todo de ti” en conferencia virtual con medios nacionales.

De 'Fantasías' lanzada en 2019 a 'Todo de ti', tema con el que se encuentra en el número uno de las listas en México actualmente, Rauw no solo ha cambiado de look sino que ha mostrado un amplio abanico de sonidos que van del reguetón más tradicional al pop.

'Me quité las trenzas desde 'Fantasías' (y desde entonces su carrera) ha sido un cambio drástico, he crecido como artista, de cada proyecto que he hecho en mi carrera anoto mis errores y en el próximo vamos haciéndolo mejor y mejor', respondió a Efe el cantante, quien dijo no aspira a menos que a la trayectoria de Michael Jackson.

Alejandro se encuentra en México para la promoción de su disco 'Vice versa', su más reciente sencillo junto a Jennifer López, 'Cambia el paso' y su participación en los Premios MTV MIAW en donde tendrá una presentación y además tiene una nominación como Artista MIAW.