RC la Sensación presenta tema de corte romántico

El novel exponente urbano RC La Sensación, aborda el reguetón romántico en su nuevo tema “Disimulando”, que cuenta con un video que ya está disponible en YouTube, donde se ve a un artista que, aun a su corta edad, muestra gran calidad en su producción musical y su manejo visual.

Este material audiovisual en poco tiempo ha alcanzado cerca de 500,000 views y cientos de comentarios positivos de un público de todas partes del mundo.

Refiere una nota de prensa que el artista apostó en este tema al sentimiento entre dos amantes que la distancia ha separado, pero que aún quieren, aunque disimulen, estar juntos.

“Y me arrepiento, cuando llega la noche y yo no te tengo... cuando miro la luna siempre te pienso. Otra madrugada en que tú no te encuentras, otra noche que mi alma se lamenta, dime si tú estás feliz como aparentas”, dice esta canción que marca un estilo distinto dentro del género.