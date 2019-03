$!Redimi2 y Christine D´Clario interpretan sus éxitos en Sansoucí

Miles de personas disfrutaron la noche del sábado el tour Emanuel de la cantante cristiana Christine D´Clario junto al artista urbano Redimi2 en el puerto de Sansoucí.

Desde la primera canción interpretada por Redimi2, el público asistente coreó, saltó y cantó al ritmo de sus éxitos “Pura Sal”, “Ruge”, “Bonita”, “Yo no canto basura” y “Yo soy así”.

“Asina no na” tema que interpreta junto a su hija, hizo gritar con algarabía a niños y adultos allí presentes.

“Por primera vez en mi vida, en 20 años de ministerio, tengo el honor, y no por él sino que no se han dado las circunstancias, de que mi padre me vea cantar”, dijo Willy González Ruiz (Redimi2) previo a interpretar Milagro de amor, canción en la que habla de su testimonio de vida.

Su presentación concluyó con Trapstornadores en donde junto a Natan el Profeta, Rubinsky Rbk y Philippe realza los valores cristianos y la importancia de interpretar canciones cargadas de valores y sin obscenidades.

A las 10:00 de la noche hizo su debut D´Clario, quien entre otras cosas mostró a los presentes su testimonio de vida: ser madre de dos niños pese haber tenido una condición de esterilidad. También confesó que está superando una depresión pos parto y que todo ello ha sido por la gracia de Dios.

Inició entonando “Victoria” para continuar con sus éxitos “Como dijiste” y “Dios de Maravillas”.

La ocasión fue aprovechada para hablar de la labor que ella y su familia están realizando con la ONG Compassion Internacional y motivó a los presentes a unirse y apoyar a la organización.

Junto a Eduar Rivera cantó “Incontrolable” donde todo el público coreo “ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios”.

Entre el ministrar y hacer un llamado a los no cristianos a aceptar al señor en su corazón concluyó la noche cantando a dúo con Redimi2 la canción “El nombre de Jesús”.