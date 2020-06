$!Reguetonero puertorriqueño Wisin lanza su propia casa discográfica

'Cuando lo escuché por primera vez, me gustó su estilo, pero más bien, porque tiene identidad', indicó Wisin sobre el artista que tiene solo 19 años.

EL PRIMER SENCILLO DE AB SALDRÁ EN JULIO

Sobre AB, Wisin adelantó que su primer sencillo se estrenará a mediados de julio próximo.

'Siempre estamos aportando a la música, a hacer algo nuevo', enfatizó Wisin, de quien dijo que conoció al artista cubano en el reality mexicano-estadounidense 'La Banda'.

'Me llamó su atención su manera de ser. Lo comparo con el grupo CNCO cuando producimos su primer disco. Es de esos muchachos que nacen con ese ángel en la música', resaltó.

'LA BASE MUSIC GROUP' SERÁ 'CRECIMIENTO' PARA WISIN Y YANDEL

Wisin, por otra parte, aclaró que la fundación de su propia discográfica no significará un rompimiento con su compañero de dúo Yandel, quien también propiamente cuenta con su sello disquero, 'Y Entertainment'.

'Al contrario. Esto de La Base es crecimiento, es seguir aportando. De tanto 'reality' que he hecho, entendí que hay necesidad de buscar nuevos talentos', abundó.

'Es importante, que si nosotros llevamos tantos años juntos, sigamos creciendo, y eso es una bendición', agregó Wisin, quien junto a Yandel lograron crear su propio sello disquero, 'WY Records', y en el que tuvieron bajo su firma a Franco 'El Gorila' y Tony Dize.

Con una carrera de más de 20 años, y en cuyo tiempo han sido testigos de la evolución del reguetón, hasta convertirse en el género musical más escuchado a nivel mundial, Wisin, no obstante, reconoce que hacen falta más herramientas para fomentar el talento de jóvenes con hambre de convertirse en estrellas.

'Queremos ayudar a hacer buena música. Y si hay buena música, hay un proyecto. Cuando yo arranqué, no habían herramientas. Ahora que las tengo, puedo fomentar el talento', recalcó.

'Solo estoy tratando de aportar. No me quiero echar flores, sino bregar (trabajar) con la música de los nuevos talentos y ser un instrumento. También trato de auto-analizarme, el saber qué tengo que hacer: no correr, sino caminar', reflexionó.