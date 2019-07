$!Repentina muerte de Cherito causa pesar en el arte

SD. La noticia del fallecimiento de Cherito Jiménez, líder de la popular agrupación The New York Band, causó pesar en el país y en toda la comunidad dominicana residente en Estados Unidos.

Una marca

The New York Band marcó una época en el merengue. En la década de los años 90 Cherito, Irisneyda, Franklin, Miosotis, Tony y Alexandra hicieron historia. Con títulos como “Nadie como tú”, “Si tú no estás”, “Si tú eres mi hombre”, “Dancing Mood”, entre otros se ganaron a más de una generación.

A pesar de la popularidad, The New York Band se desintegró y sus integrantes emprendieron proyectos independientes. Y no fue sino hasta 2016 cuando a solicitud de Edilenia Tactuk se reúnen para celebrar su paso por la música en un segmento de la gala de Premios Soberano. El homenaje de la Asociación de Cronistas de Arte en Premios Soberano los reunió y a partir de ese momento arrancó una nueva etapa, ya que agotaron una extensa gira en el país y en el extranjero. La muerte sorprendió a Cherito con una carpeta llena de planes para esta nueva etapa de la orquesta.