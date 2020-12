$!Revolución Sonora anuncia convocatoria para los premios Indie Dominicano

El pasado 30 de septiembre Revolución Sonora anunció la apertura de las inscripciones para la 2da edición de los premios Indie Dominicano. El llamado ha motivado a los artistas quienes ya han superado la cantidad de inscritos de la primera entrega. La etapa de inscripción entra en su fase final.

La primera edición mostró la calidad y el criterio musical con el que se valora las canciones y discos. El máximo ganador de la entrega pasada fue Yasser Tejeda con su excelente disco Kijombo, con el que gano 6 pirámides, entre ellas las de Mejor Álbum y Mejor Canción por Swing Ripiao, una colaboración junto a El Prodigio en la que fusionan el jazz con el merengue típico.

Para inscribir su música los artistas han llenado el formulario correspondiente en www.revolucionsonora.net, toda música publicada entre el 1ro de diciembre del 2019 y 30 de noviembre del 2020 puede participar y tienen como límite el 15 de diciembre a la medianoche, no hay prorroga.

Para esta edición se pondera la posibilidad de abrir una categoría de música clásica, esto si el quorum es suficiente, en caso de no ser así los artistas de este género participarían en el renglón de jazz y/o música instrumental. Los artistas cristianos pueden inscribirse de acuerdo al género de su grabación pues no habrá categoría específica solo por el tipo de letras. Se abre oficialmente una categoría llamada música del mundo para las canciones que no entren dentro de uno de los géneros específicos que hay en el formulario.

Premios Indie Dominicano cuenta con más de 30 categorías siendo la premiación musical más variada y extensa del país. Un jurado especializado exclusivamente en música conformado por críticos de discos, músicos, productores y personas ligadas a medios de comunicación hacen de jurado general.

Todos los artistas son bienvenidos pero deben tener en cuenta que solo se juzga la calidad, no la popularidad, les queda hasta el 15 de diciembre para inscribir su proyecto.