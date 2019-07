$!Ricardo Arjona se queja de impunidad en RD: “delincuentes por encima de la ley”

View this post on Instagram

Nuestra primera escenografía, junto con 30 toneladas de equipo, la secuestró junto a 15 policías armados y uniformados un innombrable dominicano sin que ninguna entidad de gobierno o particular de La República Dominicana moviera un solo dedo, a pesar de que a lo largo de ya casi dos años se hayan ganado todas las instancias LEGALES en ese país y se haya ordenado devolución inmediata. Los delincuentes por encima de la ley y los gobiernos viendo para ninguna parte, aunque se ponga en juego la posibilidad de que se piense en el extranjero que invertir, visitar o trabajar en ese país pueda tener el peligro inminente de que a su antojo, puedan quitártelo todo sin que pase nada de nada. Gajes del oficio, parece que así son las cosas en el lugar. Los afectos a pesar de esto seguirán intactos para uno de los pueblos mas hospitalarios del planeta, lamentablemente contaminado con estos hijos descarriados que son los menos pero que contaminan todo como plaga, con las manos sucias y ensuciando a la inocente mayoría fantástica. El circo soledad volvió a ponerse de pie a rearmarse y a cumplir con casi 50 conciertos más. Al finalizar nuestra gira, la nueva escenografía que hizo posible continuar JAMÁS PUDO QUEDAR EN MEJORES MANOS. Hoy parte de ella está en la escuela de nuestra @fundacion_adentro. La primera escenografía quedó en manos de delincuentes sin castigo solapados por el sistema y la segunda en las manos de niños que se educan en Guatemala justo para no pertenecer al gremio triste de los ladrones de cuello blanco. #unahistoriadominicana (WT)