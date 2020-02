$!Ricky Martin: 'vivir en EE.UU. no hace que me preocupe menos por mi gente'

Ricky Martin aseveró este domingo, a unas horas de cantar en el Festival de Viña del Mar, que vivir en Estados Unidos no hace que se preocupe menos por las 'necesidades' de su gente, en referencia no solo a sus compatriotas puertorriqueños sino a todos los latinoamericanos.

En una rueda de prensa en la ciudad chilena, el cantante de éxitos como 'She bangs' y 'Vente pa'cá', defendió su uso de las redes sociales para hablar de lo que le preocupa como ciudadano, en especial de su tierra natal y los problemas del resto del continente.

'Yo me considero un ciudadano del mundo pero soy puertorriqueño así haya nacido en la luna', remarcó el artista, que en 2019 participó en las protestas que se celebraron en San Juan para exigir la salida del entonces gobernador, Ricardo Rosselló, por un polémico chat que provocó una crisis social y política en la isla.

Sobre la gente que le ha recriminado en alguna ocasión por sus opiniones sobre la situación de Puerto Rico a pesar de no vivir allí, el cantante, de 48 años, se mostró tajante.

'Viviendo en Estados Unidos no hace que me preocupe menos por las necesidades de mi gente. Cuando digo necesidades de mi gente por supuesto hablo de Puerto Rico, pero hablo en nombre de la región', argumentó.

LA SITUACIÓN DE CHILE Y SU EFECTÓ DOMINÓ

El ganador de varios premios Grammy y Latin Grammy vuelve a Viña del Mar, donde hoy, durante la noche inaugural de la 61 edición, cantará por sexta vez en su trayectoria, tras los conciertos de 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014.

Pero esta vez se da en un contexto diferente, por las protestas que desde octubre pasado se dan en las calles del país para clamar contra la desigualdad social. También para hoy están previstas manifestaciones.

'Siento mucha admiración por el pueblo chileno. Es lo más importante. Las protestas son importantes, dejarles saber a los lideres de nuestros países qué es lo que necesitamos, siempre y cuando lo hagamos de manera ordenada', añadió.

Según agregó, lo que él vivió en Puerto Rico son 'las mismas emociones', y señaló que en ese momento, sin banderas partidarias, el objetivo era 'hacer lo que fuera necesario por encontrar justicia. Así fuese sacando a los líderes y empezando de cero'.

'Pero es importante tener un plan, de qué pasara luego de las protestas, para no quedar en el limbo. Y puede ser mucho más doloroso si no existe un plan. Que hablemos, es importante exigir que se nos respete pero de manera organizada', indicó.

'Si eres parte de ese movimiento, fantástico, si no ponte en los zapatos de una persona que exige lo que no tiene', argumentó.

Ricky Martin anheló que Chile 'sirva de efecto domino para todas las partes del mundo donde hace falta que se escuche', entre ellas al pueblo dominicano, 'que está hoy exigiendo a los lideres que se les respete'.

NO QUIERE DAR SERMONES

En su recital de este domingo, en el que repasará sus grandes éxitos, principalmente los más latinos y sus temas románticos y algunos en inglés, reconoció que habrá 'mensajes', pero reiteró que no llega a Viña del Mar para dar 'sermones'.

'Estoy porque voy a entregar un espectáculo donde la gente a lo mejor se pueda liberar de los problemas del trabajo, del hogar, del país. Pero yo represento tantas cosas que es inevitable que el público se le adscriban pensamientos y los haga pensar', subrayó.

'Pero no voy a predicar. No voy a decir a nadie desde un escenario tan importante qué tienen que hacer y qué no pueden hacer', enfatizó.

En la rueda de prensa, en la que volvió a romper una lanza a favor de que los países aprueben el matrimonio igualitario, como el que en 2017 le permitió casarse con su entonces novio, Jwan Yosef, su discográfica le entregó una distinción por los 250 millones de reproducciones 'streaming' de su música en Chile.

'Estoy en un momento muy importante en mi vida. Tranquilo, feliz, en calma, con los pies en la tierra y con salud', reconoció, y afirmó que en esta fase latinoamericana de su gira 'Movimiento' decidió dejar a sus cuatro hijos en casa.

UN SUEÑO CON DIEGO EL CIGALA

Consultado por nuevos duetos previstos, el cantante, que en abril planea sacar un nuevo disco, reveló que hará una 'gran colaboración que siempre quiso hacer.

'Voy a grabar con Diego el Cigala en una producción maravillosa. Creo que es algo muy lindo que va a suceder. 'Diego, te quiero hermano, gracias, porque has dejado tu alma en esa grabación, eres un guerrero'', lanzó.

Asimismo, el puertorriqueño, que comenzó como modelo infantil en 1979, con apenas siete años, y a los 12 se sumó al grupo Menudo, en el que estuvo un lustro, definió 'Livin' la vida loca', 'María' y 'La copa de la vida' como las canciones de su carrera en solitario 'que dieron la vuelta al mundo'.

Pero señaló 'Fuego de noche, nieve de día' como la canción que siempre tiene que cantar porque siente 'un desahogo', así como 'Asignatura pendiente', en la que pone 'en poesía' sus 'altas y bajas' y repasa sus vivencias.