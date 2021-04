Rochy RD dice “Policía no me mates” en nuevo rap social

El rapero criollo Rochy RD estrenó este lunes el rap de corte social “Policía no me mates”, en el que lamenta el uso de la violencia por la institución del orden y expresa pesar por la muerte de la pareja de esposos cristianos a manos de policías la pasada semana en Villa Altagracia.

El tema retrata la inseguridad ciudadana. En una parte, Rochy dice que prefiere ser apresado que ser sepultado, en referencia la penoso hecho de la pareja y otros casos de arrestos.

Asimismo, al inicio del tema, de 2 minutos 59 segundos, se escucha la voz del presidente Luis Abinader diciendo “pero la indignación que tengo y que tiene el pueblo dominicano (es por) el homicidio de una pareja de cristianos recién casados”.

En el video, publicado en la cuenta de YouTube Team Wawawa Records, suma más de 178 mil visualizaciones, el intérprete de “Mi contacto” usa la frase que se popularizó hace unos años y que los humoristas Raymond Pozo y Miguel Céspedes grabaron un tema con la misma frase.

De hecho, "Policia no me mates" fue parte de una campaña viral en las redes sociales hace más de una década.

Por igual los raperos criollos Nipo 809 y LR ( Ley De El Rap ) en el año 2010, con el título "Policía no me mate".

Rochy entona las letras “policía no me mates que yo me paro, busca un lugar que se vea un poco más claro. Por favor no me mates, menos en lo oscuro. Busca un lugar donde yo me sientas seguro”.

"Pido a Dios por el dolor de estas familia y misericordia para ese error de esos policías porque sé que se entiende que no fue intencional. Esto lo hice del corazón", escribió.

Desde que se dio a conocer la muerte por múltiples disparos de unos esposos cristianos a manos de la Policía Nacional, la institución dijo que se trató de una “confusión” con unos presuntos ladrones, lo que provocó el clamor de familiares y de la sociedad de que aclararan qué había pasado realmente esa noche, a quiénes los agentes estaban esperando para dispararles con tanta saña como sucedió.

Finalmente, el director de la uniformada, Edward Sánchez, reveló este lunes que “el retén” donde estaban los policías que ultimaron a Joel Díaz y Elisa Muñoz esperaba un carro blanco en el cual, alegadamente, se transportaban unos hombres que se habían robado en Bonao “una pasola”.

A continuación, otros temas dedicados a la violencia policial: