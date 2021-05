$!Romeo Santos deja al descubierto su vida privada en documentales

El cantautor Romeo Santos siempre ha sido muy celoso con su vida privada. De hecho, hasta hace poco, el público que le sigue pudo conocer un poco más de su familia. Sin embargo, desde hace un tiempo, el artista se ha abierto más al público, mostrando algunos aspectos de su vida a través de sus redes sociales.

Es así, como el próximo 25 de junio Romeo Santos presenta dos documentales que darán a conocer diversas facetas del cantante en contextos distintos. Los filmes titulados Utopía Live From MetLife Stadium y The King of Bachata serán trasmitidos en pago por evento y forman parte de un sueño que él tenía desde hace tiempo. “Estos filmes han conformado un proyecto tan especial para mí y me siento honrado y emocionado de poder mostrarlos al mundo y revelar la historia de la bachata”, mencionó en un comunicado.

“El hecho de que estos largometrajes destaquen mi crianza y sigan la trama hasta mi concierto en el estadio MetLife, donde me convertí en el primer y único artista latino en lograr lleno total, me da la oportunidad de revivir una de las noches más extraordinarias de mi vida”, agregó. “[Me ilusiona] compartirla en los hogares de mis seguidores por todo el mundo”.

Como reseña, el filme del concierto Romeo Santos: Utopia Live From MetLife Stadium muestra las andanzas del famoso intérprete de bachata antes, durante y después del evento que se llevó a cabo el 21 de septiembre del 2019. Esta presentación, además de romper récord de audiencia, logró llevar a cabo la reunión del grupo Aventura y tuvo en el escenario a importantes exponentes del género que fueron incluidos en su producción discográfica Utopía.