Romeo Santos: “Siempre me arriesgo a fracasar por intentar algo diferente”

El bachatero Romeo Santos hizo una interesante reflexión en sus acostumbrados jueves de #TBT, en el que comparte videos suyos o de los cantantes y temas preferidos.

Romeo confesó que su tercer álbum solitario “Golden”, fue el más duró en pegarse. Sin embargo, contiene temas que, afirma, se pueden considerar clásicos.

Además, expresó que el día que no tenga la ‘musa’ para componer simplemente dejará de sacar nuevas canciones.

También aseguró que prefiere arriesgarse a fracasar que hacer lo mismo.

“Siempre me arriesgo a fracasar por intentar algo diferente, en vez de irme a lo seguro - reciclando lo mismo. Ningún artista puede controlar lo que va a conectar con los fanáticos”, escribió en Instagram con un video de varios éxitos del disco.

“Para mí, este disco fue auténtico. Quise utilizar elementos que nunca había fusionado con mis bachatas, desde elementos de jazz hasta ejes de la samba brasileña, siempre buscando reinventarme y explorar la forma de sorprenderles a ustedes. Para algunos, indiscutiblemente “Golden” fue mi disco que demoró en pegarse, pero un sabio dijo que: Las cosas se deben evaluar cuando hayan cumplido su ciclo”, reflexionó el intérprete de “Propuesta indecente”.

Agregó: “No digo eso alardeando los números de ventas ni por views, lo digo primordialmente porque hoy, 3 años después, muchos dicen que fue mi mejor producción o top 3 de mis proyectos. Temas como: “Imitadora”, “Sobredosis”, “Centavito” y hasta “Perjurio” (una canción controversial) se podrían considerar clásicos”.

Luego Romeo se refirió a la musa o inspiración debido a que él se honra en decir que compone sus propias canciones y otras para demás colegas como “Amorcito enfermito”, grabada por Héctor Acosta “el Torito”.



“Sin musa, no intentaría ni crear canciones. Soy incapaz de lanzar proyectos sin alma, o sin inspiración. Sería impensable engañar a mis Romeistas y menos, darle esa satisfacción a mis detractores. Si un día, (Dios no lo quiera), se me apaga la luz de la creatividad, se enterarán cuando anuncié que no sacaré contenido nuevo”.

Adelantó que en este 2021 promete seguir enriqueciendo el “Género del amargue”, produciendo a otros artistas, y dijo que lanzará música toda su vida “hasta que se me fundan las ideas”.

“Gracias por tu paciencia y gracias por tu inmenso apoyo. ¿Cuál fue tu canción favorita de Golden y por qué?”, finalizó.

Logros en solitario

Romeo impactó la escena musical con el grupo Aventura y también lo hizo en solitario.

La Billboard reconoce que el álbum latino más vendido de la década fue de bachata y lo logró Romeo Santos con su “Fórmula Vol.2” (2014).

El “Rey de la bachata” recibió el pasado 21 de octubre del 2020 el “Top Latin Álbum de la Década” de los Billboard Latinos 2020.

Romeo agradeció a los músicos que participaron en la producción, entre ellos Joaquín Díaz y el maestro Carlos Dalmasí. “El disco más vendido latino es un disco de bachata, gracias a ustedes los romeístas. Un punto más para la República Dominicana. ¡Qué viva Quisqueya la bella!”, dijo ante el aplauso del público.

El álbum del que se desprenden el éxito “Propuesta indecente”, que superó el billón de vistas en YouTube encabezó la lista durante 11 semanas desde el 15 de marzo de 2014. Además, el cantautor figura en el Grupo Aventura con los discos “Todavía me amas” y “The Last”, en los lugares 15 y 17, respectivamente.