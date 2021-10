Santiago Cruz en inolvidable reencuentro con su público en el Teatro Nacional

El cantautor colombiano Santiago Cruz retomó con éxito los escenarios al protagonizar, luego de casi dos años de pandemia, su concierto sinfónico “Cantando al amor y su imaginario”, la noche de este sábado en el Teatro Nacional.

Acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional, que en esta oportunidad fue dirigida por el maestro costarricense, Bernardo Quesada, su arreglista y director, Santiago Cruz inició interpretando “Vida de mis vidas”, una pieza con arreglos de Juan Carlos Arboleda, que arrancó el aplauso del público.

Al entablar, la primera de una larga conversación con el público, Cruz bromeó con su vestimenta formal, recordando que en anteriores ocasiones vestía más relajado, pero que la noche sinfónica tenía ese tono. Agradeció el cariño, la presencia del público y el soporte que le han dado a su carrera desde que vino al país por primera vez.

El viaje musical comenzó a tomar cuerpo con la complicidad de la Orquesta Sinfónica de Teatro Nacional, una institución musical de reciente formación que dirige el maestro Dante Cucurullo, cuyos integrantes mostraron su talento.

“Cómo haces?, “10,000 batallas”, “Aquí me tienes”, “Mariposas en la panza”, “Paracaídas” y “6:00 a.m.”, fueron algunos de los títulos con los que puso a sus pies sus fanáticos.

Pavel Núñez.

En una entrevista concedida a Diario Libre, el colombiano avanzó que tendría como invitado a su amigo, el también cantautor Pavel Núñez. Recordó la amistad que los une y le invitó a pasar al escenario para cantar a dúo “El gato andaluz”, una composición de Pavel que grabaron juntos y que formará parte del próximo disco del dominicano.

Núñez y Cruz se dieron un gran abrazo, hicieron bromas sobre la diferencia en la estatura física de ambos, y de inmediato se escucharon los acordes de la orquesta. El junte, que no es la primera vez que los une en la escena local, recibió un estruendoso aplauso de la multitud que llenó en un 75% la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Al despedir a Pavel retomó su conversación. Esta vez habló de la crisis, de guerras, de marginalidad social y falta de oportunidades en Colombia. Pero también de la esperanza que tiene de que exista un mejor futuro para sus hijos y los de sus compatriotas. Le reclamó al sistema político por las tareas pendientes.

“Hijos del calvario”, justificó sus planteamientos. “Y somos tan frágiles, tan llenos de dudas, criaturas del miedo que cortan el aire, con pasos de ciego, y somos tan cómplices e nuestras desgracias, o busques tan lejos, mirando al espejo, descubres la causa”. Las letras de la canción hablaron por si sola y justificaron un desahogo que contó con la aprobación de sus admiradores.

Con “Baja la guardia”, “Otra mañana más”, “Y si te quedas, qué” logró una gran empatía con un público que le hizo coro de principio a fin.

El concierto estaba en su último tramo. Continúo con “Yo te todo”, la composición incluida en “Dale”, su más reciente disco en la que hace un dúo con Alejandro Sanz. “Si no te vuelvo a ver”, “Desde lejos”, “Hay días” y “Cantar hasta 3”, esta última con una dedicatoria a la hermana de una integrante de la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional a la que agradeció por el esfuerzo de estar entre el público.

Al ser una presentación sinfónica, el artista no pudo salir de lo establecido, situación que fue vista como una camisa de fuerza por un público que se quedó con las ganas de escuchar otras composiciones que no figuraron el repertorio. Aunque incluyó emblemáticos temas de su repertorio, el público esperó por las tradicionales tres últimas canciones “no establecidas”, que se ofrecen cuando un artista está acompañado de su banda, pero que para la ocasión no funcionó por cantar con la Orquesta Sinfónica.

Elogios a la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional

Santiago Cruz, quien vino al país con la producción de César Suárez, se sintió a gusto con la orquesta. En más de una ocasión los aplaudió y elogió por su desempeño. “Esta es su gente señores, vamos a darle un gran aplauso”, refirió.

Muy conversador

Esta vez, y lo más probable es que tenga que ver con el tiempo que tenía sin cantar en vivo, Santiago dedicó mucho tiempo a la conversación. Los diálogos entre el artista y el público, aunque siempre son necesarios, en esta ocasión se extendieron más de lo habitual.

Fue una noche de emociones. Celebró el amor de 14 años de casados de una pareja del público a la que dedicó la canción “6:00 a.m.”, además lanzó un piropo a la presentadora Mariasela Álvarez. El punto de ebullición lo puso una pareja que entre besos anunciaron su compromiso formal, lo que llamó la atención del cantante.

Sin dudas, fue una gran noche para Santiago Cruz, quien retoma su agenda con el apoyo de los dominicanos, en un concierto que ni la pandemia impidió que fuera a casa llena.