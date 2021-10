$!Santiago Cruz y sus canciones en formato sinfónico

“Era una deuda pendiente volver a la República Dominicana. Este concierto estaba planteado para mediados del 2020, pero la situación del coronavirus alteró la agenda. La promesa es que verán un show jamás visto porque vamos a vestir nuestras canciones de gala, en un escenario majestuoso con el acompañamiento de una gran orquesta. Vamos a cantar canciones que la gente conoce, que no quiero dejar de hacerlo, pero también hay otras que en este formato sinfónico serán una linda sorpresa para el público, así que tenemos mucha ilusión de pisar la isla”, argumentó.

El intérprete de éxitos como “Solo hasta hoy”; “Y si te quedas, ¿qué? o “Si no te vuelvo a ver”, viene en formato sinfónico, lo que le permitirá al público poder disfrutar de su exitoso repertorio con el acompañamiento de una orquesta conformada por reputados músicos.

Un invitado especial

El colombiano y el dominicano mantienen una estrecha amistada desde 2010.

“Me honró mucho que me invitara a cantar un tema tan bello como ‘El gato andaluz’, y el sábado 30 la compartiremos en el escenario también”, comentó.

Retomar la agenda artística se ha convertido en un gran reto para los artistas. Tienen que convencer al público para que acuda a los aforos, con protocolos sanitarios, y a eso se le agrega lo que implica para el productor local, quien debe agenciarse el patrocinio para ofrecer entretenimiento de calidad.

“Aún no sé si manejo todo lo que ha pasado con esta pandemia, pero sí te puedo decir que estamos tratando de llevar la vida, como mucha gente, con episodios reflexivos, otras veces con más herramientas emocionales para poder resolver cosas, otras veces inspirados. Pero hoy me siento con mucha ilusión de poder volver a subirme al escenario, porque al final es lo que más he extrañado en estos tiempos”, afirmó.