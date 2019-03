$!Saymon Díaz garantiza éxito del concierto de Luis Miguel

A raíz de los polémicos vídeos y rumores que en los últimos días han circulado sobre Luis Miguel durante su gira “México por siempre”, el productor afirmó que en el país nunca ha tenido problemas con el artista.

“Las cosas que han pasado y dicho en verdad no son una preocupación para mí. Todos los conciertos de Luis Miguel en el país han ocurrido sin problemas. No hay un concierto en el que haya pasado algo aquí, sea que lo haya producido yo o no”, dijo Saymon Díaz.

Sobre el micrófonazo, dijo que se trata de un artista muy perfeccionista, que le gustan que las cosas salgan bien, pero eso no le preocupa pues entiende que esas cosas pasan. “Estamos totalmente tranquilo con el tema, que pasen situaciones en las giras eso es normal”, puntualizó.

Para Díaz, República Dominicana es una plaza especial para Luis Miguel. “Tiene un cariño especial por el país, y de hecho, tiene amigos aquí. Creo que eso influye en cómo se siente cuando está aquí”.

Luis Miguel llegaría al país cuatro días antes del concierto y vendrá acompañado por un equipo de 100 personas.

Díaz informó que desde hoy inicia el proceso de montaje de la tarima y adecuación del estadio. “Quisimos empezar con tiempo para que todo esté en orden, y que la gente pase una buena experiencia. Que haya bebidas, una cantidad de baños suficiente y mucha seguridad”.

El empresario se encuentra muy satisfecho con el proceso de venta de boletas. “De las tres veces que he vendido boletas de Luis Miguel, este es el ritmo de venta más rápido que hemos tenido. La euforia que hay con Luis Miguel es impresionante. Este concierto es para 20 mil personas. En terreno tenemos ocho mil sillas y en gradas hay espacio para 12 mil personas. Ya tenemos cuatro secciones agotadas. El primer día de venta, compraron 1,008 boletas. Esto no parece mucho, pero si lo comparamos con un concierto de Romeo, que en su primer día aquí puede vender 20 o 30 boletas, eso te hace ver la euforia que hay con el tema de la serie. Este es el ritmo más rápido que llevo de venta, de los tres conciertos que he hecho”.

A la interrogante de por qué no se utilizó toda la capacidad el estadio, el empresario artístico fue muy honesto. “La lógica me dice que yo prefiero vender menos boletas a un precio más caro, que vender muchas más boletas. Todo depende del objetivo de cada artista. Y para mí, la realidad es que los únicos artistas que llenan el Estadio Olímpico solos son: Romeo Santos y Juan Luis Guerra”.