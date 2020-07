Se cumple un año de la muerte del merenguero Cherito

Entre los éxitos de Cherito, tanto en solitario como en la agrupación figuran “Ella quiere un pedazo”, “Nadie como tú”, “Dame vida”, “Dancing Mood” y No sé donde”.

La madrugada del miércoles 24 de julio sorprendió la muerte a destiempo de Cherito , el líder de la agrupación merenguera The New York Band. Hoy, viernes 24 de julio del 2020 se cumple un año de su inesperada partida.

Trayectoria

Cherito nació un 23 de agosto del 1968, en Santo Domingo. Desde niño, su padre Chery Jiménez (co-fundador de las agrupaciones musicales “Los Beduinos”, “Los Hijos del Rey” y “The New York Band”) y su abuelo José Jiménez Belén (destacado periodista y escritor de libros) lo encaminaron a educarse musicalmente, al percibir en él notables aptitudes.

En 1995, bajo el nombre Chery X, Cherito produjo su primer álbum como solista, alcanzando buena aceptación en Estados Unidos, Puerto Rico y Suramérica, gracias a la salsa “Qué tentación”, original del cantante baladista Braulio García, de Canarias, España. También sonó “Así es ella”, otra salsa romántica.

Cherito y The New York Band conquistaron numerosas plazas, incluyendo Puerto Rico, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, España y República Dominicana, y vendieron más de 2.5 millones de discos mundialmente con 10 álbumes en el mercado.

El gran regreso de Cherito y The New York Band fue en el 2016 cuando le realizaron un homenaje en Premios Soberano ellos interpretando sus mayores éxitos, y por la gran aceptación, siguieron realizando actividades, despertando el entusiasmo de los dominicanos.

La noche del sábado 12 de octubre del 2019, el grupo formado en Nueva York se presentó por primera vez tras la muerte de Cherito y el resultado fue una noche totalmente nostálgica y conmovedora.

Fue en el Country Club de Santiago en una actividad privada que los asistentes lloraron al escuchar las canciones del grupo convirtiéndose en una velada emocional con temas como “Nadie como tú”.

El pasado mes de abril, la agrupación The New York Band regresó a la escena musical con un crossover a la música cristiana con el tema “Oye a tu pueblo oh Dios” que está disponible en todas las plataformas digitales y en el canal oficial de Youtube.

En las redes sociales algunos usuarios expresaron “Qué duro eras Cherito”, “A un año de la partida de Cherito Jiménez... No renunciaré a mi época”.

José Jiménez, su nombre de pila, iba a cumplir 51 años el 23 de agosto.

A continuación, algunos de los éxitos de Cherito junto a la agrupación The New York Band: