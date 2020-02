$!Selena Gómez llama a indocumentados “mi gente” al responder a otros famosos

Su respuesta fue categórica: 'Cien por ciento. Siempre he hablado de dónde vengo (...). Valoro mucho mi apellido. De hecho he vuelto a sacar mucha música en español y eso es algo que voy a hacer con más frecuencia'.

'Me gustaría hacer mucho más porque no me lo tomo a la ligera. Me siento muy honrada (de ser latina)', indicó.