$!Selena Gómez revela qué le llevó a escribir “Boyfriend”

Por medio de una videollamada, la cantante Selena Gómez confesó que una de las razones por las que nació su sencillo «Boyfriend», de su disco más reciente «Rare», fue su emoción por el futuro y su apertura a la posibilidad de tener un novio.

«Realmente no fue ningún tipo de inspiración que no fuera: ok, vamos a divertirnos», explicó la cantante en el vídeo compartido por redes sociales en el que mantiene una conversación con los coescritores del tema: Julia Michaels y Justin Tranter, además de los productores The Roomates.

«Julia me llamó y me preguntó que cómo me sentía y dije ‘no sé, quiero un novio’, y lo dije porque estoy en un momento de emoción en cuanto al futuro y porque estoy abierta a eso», mencionó la cantante.

Bajo el concepto minimalista de Tranter, el deseo de simplicidad de Gómez y un ritmo poderoso, nació el tema «sexy y atractivo», que causó tanta polémica desde que fue lanzado junto con el vídeo el pasado 10 de abril.

La canción habla del deseo de tener un novio y a la vez las complicaciones que esto puede traer. Sin embargo, no deja de lado el mensaje de empoderamiento que ha caracterizado su última producción, que muchos han considerado un proceso de sanación de su tormentosa e inestable relación con el cantante de pop Justin Bieber y los problemas de salud que le aquejan.

«También quise hacer énfasis en que no necesito de alguien en mi vida», se escucha decir a la cantante en la entrevista publicada en su propio Twitter mientras que en la canción menciona:

«Hay una diferencia entre lo que quiero y lo que necesito, pero algunas noches solo quiero más que a mí, sé que hay una delgada línea entre ello. No es lo que necesito pero... Quiero un novio» , canta.

En redes una de las polémicas más grandes alrededor de dicha canción de la que habló Gómez fue la coincidencia que surgió con el nombre del tema, pues fue justamente Bieber quien en el 2012 presentó una canción con el mismo nombre.

UN ANTES Y UN DESPUÉS

Fue el pasado 10 de enero cuando Selena Gómez publicó «Rare», el tercer disco de su carrera como solista y el primero después de su crisis física y mental, su ruptura con Justin Bieber y su exitosa experiencia como productora de TV y documentales.

El álbum, un paseo por el proceso personal que Gómez vivió en los cinco años en los que sus ofertas musicales fueron principalmente colaboraciones como «Taki Taki» (2018) y «Wolves» (2017) con Marshmello, fue acogido como una propuesta artística sorprendente y muy coherente en una era en la que la industria discográfica se maneja a punta de sencillos.

Gómez dejó claro en «Rare» cómo quedó después de haber pasado por una serie de traumas importantes.

Musicalmente, «Rare», basándose en el pop, contiene una fusión interesante de instrumentos y ritmos que incluyen toques de pop europeo, blues y hasta merengue.

Entre los coescritores y productores están Justin Tranter y Julia Michaels, Ian Kirkpatrick, Mattman and Robin, MNEK y Finneas.

En los últimos años, Gómez ha lidiado con la enfermedad del lupus, que llevó a practicar una operación de trasplante de riñón en 2016.

Además, a principios de abril la cantante dijo en una entrevista junto a Miley Cyrus que había sido diagnosticada con trastorno bipolar y también ha lidiado con el tratamiento médico que recibió por la enfermedad del lupus, que llevó a que fuese necesario practicarle una operación de trasplante de riñón en 2016.

Ambos episodios la obligaron a hacer un parón tanto en su carrera musical como en su trabajo de actriz, donde comenzó en la factoría Disney.

Su retorno a los escenarios se produjo hace unos meses durante American Music Awards (AMAs) en los que presentó los sencillos de este último disco.

Desde entonces ha estado presente en redes, donde ha sido muy bien recibida por sus seguidores, y activa artísticamente.