$!Sergio Dalma: 'Aún puedo hacer el mejor disco de mi carrera'

Haciendo bueno el título de una de las canciones favoritas de su discografía, 'La vida empieza hoy', Sergio Dalma celebra 30 años de trayectoria con un álbum que glosa todo lo que ha sido como cantante, pero que además mira a su presente y su posible futuro con tres temas nuevos.

'Al verlo todo pienso que mereció la pena tomar la decisión a los 16 años de dedicarme a esto. Nunca imaginé que grabaría tantos discos, 18, y sobre todo que hubiese un público que me siguiera, lo cual me sigue emocionando. Me pone las pilas pensar que aún puedo conseguir el mejor disco de mi carrera', señala a Efe el artista español.

En '30... y tanto' (Sony Music), que se publica este viernes 8 de noviembre, el artista nacido como Sergi Capdevila en la ciudad catalana de Sabadell (1964) ha querido volver a 'enfrentarse a los grandes éxitos en el estudio, esta vez sin pudores ni miedos' para regrabarlos y volverse 'un poco loco'.

'No me planteo si lo hecho estaba mejor o peor. A veces aciertas y otras no, pero lo que nunca haría es desvirtuar mi estilo', afirma este intérprete de voz rota, que se remonta a clásicos como 'Esa chica es mía', de su primer disco homónimo de 1989, o de 'Sintiéndonos la piel' (1991), su consagración como artista y el que lo llevó a Eurovisión con 'Bailar pegados'.

Fue, reconoce, el momento más importante de sus tres décadas de recorrido profesional. 'Un antes y un después', añade, 'una experiencia irrepetible' que recuerda como si hubiese sido ayer.

'Estaba muy nervioso, porque sabía que me iba a ver un montón de gente y parecía que éramos uno de los favoritos. Antes de salir a cantar hablé con mis padres y me emocionó mucho. Estaba en su casa media ciudad de Sabadell y solo por eso ya valió la pena', dice.

Otro hito de su discurrir musical fue 'A buena hora' (2008), una canción y un álbum del mismo título que considera su salto a la madurez, con aquel esmoquin desabrochado y, por primera vez, luciendo canas.