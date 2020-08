"Si no hay mago, no hay magia". Los versos, de la canción "En Busca del Mago", los recita Santi Balmes, cantante del grupo Love of Lesbian, pero se ajustan bastante bien a lo que ocurrirá en el Manchester City cuando David Silva, el ilusionista, abandone el club inglés al final de esta temporada.

El gran truco final del mago comienza este viernes en la Liga de Campeones contra el Real Madrid. El de Arguineguín busca un último giro de varita que le acerque al trofeo que falta en su colección.