$!Spotify escoge a la dominicana Adriana Torrón como “Artista radar”

“Es increíble lo que me está pasando como artista por estos días, y ser escogida como una artista radar en Spotify es un privilegio. No solo voy a compartir mi música a otros mercados sino porque me da la posibilidad de que la gente me conozca más con los contenidos que estamos creando. La gente va a conocer mucho más sobre mis sueños, mi vida cotidiana, mis objetivos y mi gran pasión: cantar”, dijo Adriana Torrón.

Adriana Torrón a la fecha ha lanzado cinco sencillos que incluyen los temas “Uña con Diamante”, “Au”, “Loquita Por Ti”, “Me Quiero Más” y “Quiero Volver”. Tres de estos fueron lanzados durante la pandemia y alcanzan más de 4 millones de vistas en YouTube.

Este mes de marzo Adriana aprovechará para estrenar nuevo sencillo de la mano de Reversed Tornado, que mostrará a una artista más segura y con la determinación necesaria para brillar en la industria de la música, lo que gracias a este impulso de Spotify será por todo lo alto.