$!Sting, una picadura musical

“Mi nombre real es Sting”, dijo en 1983 a Interview Magazine. “El nombre que me dieron cuando nací fue Gordon Matthew Sumner, pero no tuve elección en ese asunto. Sí tuve elección con Sting, por lo que creo que mi nombre real es Sting”. El músico británico nació el dos de octubre de 1951 en Newcastle, ciudad del noreste de Inglaterra.

“Me crie en una calle de casas adosadas y al final de la calle había un astillero donde construían petroleros. Y todos los años construían un barco y al final de la calle estaban estas enormes proas de barco”, dijo a Interview. “Siempre recordaré eso como una imagen principal en mi mente. El barco se iba y construían uno nuevo”.

Su madre Audrey era peluquera y su padre, lechero; Sting era el mayor de cuatro hermanos. “Como mis hermanos eran más pequeños, yo intentaba protegerlos de lo que sabía y eso supuso un poco de tensión para mí. Básicamente era el guardián de los secretos”, contó a The Guardian en 2011.

El de sus padres no era un matrimonio feliz y en sus memorias, publicadas hace 18 años, escribió que su madre mantuvo una relación con un compañero de trabajo de su padre. “Es posible que hubiese intentado terminar esta relación clandestina con Alan, pero sus necesidades emocionales y su vínculo romántico con él habrían sido demasiado fuertes”, relató. “Había encontrado al amor de su vida y se dividiría trágicamente entre esto y los lazos con su familia hasta que murió”.

En 2009 dijo a Esquire que había tenido una infancia complicada, pero que no querría cambiarla. “La infancia me hizo quien soy y estoy bastante feliz con quien soy. Sin mi infancia, hubiera pasado otra cosa”. El cantante acudía a un colegio católico y disfrutaba de la música desde pequeño. “Creo que el plano de mi vida se debió a The Beatles, ya que venían de una ciudad industrial del norte y escribieron su propia música y conquistaron el mundo con ella”, aseveró a Interview Magazine.