$!Tarantino, Burton y Cuaron, protagonistas de la Fiesta del Cine de Roma

Roma se prepara para su Fiesta del Cine, que, del 14 al 24 de octubre, homenajeará a los directores Quentin Tarantino y Tim Burton y tendrá cuatro apuestas latinas en la selección oficial, así como un encuentro con el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, anunciaron hoy los organizadores del festival.

Además de Cuarón, también Tarantino y Burton, a los que se entregará el Premio a la Carrera, serán protagonistas de los encuentros con el público, en los que también participarán los directores italianos Marco Bellocchio y Luca Guadagnino, y la actriz estadounidense Jessica Chastain, entre otros.

Las películas en competición llegan de decenas de países, y cuatro de ellas proceden de México, República Dominicana y España, presente con dos películas.

Competirán en la Fiesta del Cine la producción hispano-griega 'Mediterráneo', de Marcel Barrena, con Eduard Fernández, Anna Castillo y Dani Rovira; 'Mi novia es la revolución', del mexicano Marcelino Islas Hernández; la dominicana 'Una película sobre parejas', de Natalia Cabral y Oriol Estrada, y la cinta hispano-belga 'Libertad', de Clara Roquet.

Entre las cintas a concurso destacan “C'mon C'mon”, protagonizada por Joaquin Phoenix, y “Passing”, con Tessa Thompson y André Holland.

El colofón al festival, fuera de competición, lo pondrá el estreno de 'Eternals', la nueva película de Marvel, dirigida por la oscarizada Chloé Zhao y protagonizada por Angelina Jolie, Richard Madden y Gemma Chan, entre otros.

Dicho estreno es 'un golpe internacional que atestigua la reputación' que la Fiesta del Cine ha ganado durante sus 15 anteriores ediciones, aseguró hoy el director del festival, Antonio Monda.

Además de la selección oficial y los encuentros con el público, habrá una sección dedicada a producciones acerca de personajes famosos, como los documentales sobre la cantante italiana Caterina Caselli 'Una vita, cento vite' o sobre el expresidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy 'JFK Revisited: Through the Looking Glass'.

También se proyectarán pequeños estrenos, la mayoría italianos, así como películas antiguas en la sección 'Retrospectivas' y en 'Películas de nuestras vidas', y habrá un espacio de debate sobre figuras como Tim Burton o Agnès Varda y películas como 'La dolce vita'.

Antes de la inauguración de la Fiesta del Cine con 'The Eyes of Tammy Faye', protagonizada por Jessica Chastain, se podrán ver a partir del próximo lunes cinco películas en la preapertura del festival.