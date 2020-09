Thalía, Sofía Reyes y Farina lanzan 'Latin Music Queens' en Facebook Watch

Thalía, Sofía Reyes y Farina lanzarán este jueves la serie 'Latin Music Queens' en la plataforma Facebook Watch, en la que hablarán de sus vidas, sus carreras artísticas y cómo fue la creación de su primera colaboración juntas según explicaron a Efe.

'El proyecto busca contener el dominio que tienen los hombres en las carteleras musicales y reforzar la unidad y las alianzas entre las artistas femeninas”, indicó Thalía, quien tuvo la idea de convocar a Reyes y a Farina para unirse a la iniciativa.

'Hay muchísimas mujeres haciendo grandes cosas y tenemos que apoyarnos entre nosotras', agregó la artista mexicana, quien fue una de las primeras en invitar a artistas urbanas para hacer colaboraciones.

Entre sus éxitos recientes se destacan 'No me acuerdo' con Natti Natasha, 'Lindo pero bruto' con Lali Espósito y 'Como tú no hay dos' junto a Becky G.

En el caso de 'Latin Music Queens', la colombiana Farina contó que 'el proyecto se inició antes de la pandemia' y aunque tenían algunas cosas listas ha tocado 'trabajar muy duro para completarlo'.

También reconoció que aún no puede creer que esté teniendo 'el honor' de trabajar con Thalía.

'Es algo que ni me atrevía a soñar”, indicó la artista urbana de 34 años, quien este año sacó con la estrella mexicana y Leslie Shaw el sencillo 'Estoy soltera'.

Para la actriz mexicana Sofía Reyes la unión entre las tres 'fue como un regalo', pues aseguró que tienen una energía muy parecida así como la misma ética profesional.