$!The New York Band prepara su primer concierto virtual

La agrupación musical The New York Band se prepara para realizar su primer concierto virtual el 27 de marzo próximo, desde New York, bajo el eslogan “The New York Band, Para El Mundo”.

La producción promete una puesta en escena memorable, que comprenderá lo mejor del exitoso y amplio repertorio de la orquesta en sus diferentes etapas, así como nuevos temas musicales, desde la plataforma de uno de los mejores estudios de la televisión norteamericana para su transmisión por streaming para la amplia legión de admiradores y seguidores de la agrupación en el planeta.

Tanto la producción, transmisión y administración de este concierto están bajo la responsabilidad de mediaXtreme LLC, empresa creada por dominicanos, y conformada por un gran equipo que trabaja desde New York, Estados Unidos, así como desde la República Dominicana, y que lleva más de 15 años en el negocio de streaming, ofreciendo producciones con tecnología de punta, con los talentos de la diáspora dominicana en la urbe.

Empresarios artísticos de diferentes países, tales como: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Las Islas Canarias, Costa Rica, Panamá, están trabajando en coordinación con la empresa mediaXtreme, responsable del manejo de la banda, para asegurarle el éxito artístico a The New York Band, en su nueva etapa.

Para este concierto, The New York Band también presenta nuevos temas y vídeos que estarán disponibles desde su canal oficial en Youtube.

La agrupación en esta ocasión presenta tres sencillos titulados: “Amor en Silencio”, bachata pop-mex, interpretada por Irisneyda, figura icónica de la agrupación; otro sencillo: “Qué Piensas Tú Que Yo”, un merengue, interpretado por Alexandra Taveras, otra figura icono de la banda, que jugó un rol importante entre los años del 88 al 92, que esta vez aparecerá como invitada especial; y el otro sencillo, una nueva versión del hit “Colé”, ahora con un nuevo título: “Mamá No Quiere Que Yo Colé”, la parte vocal interpretada por Iris y Franklin, y el rap por Ruben Ariel y Maité.

Estos sencillos están disponibles desde el pasado 15 de enero en todas las plataformas digitales. La producción musical y del video, estuvieron a cargo de José Chery Jiménez, en tanto que la dirección y edición es de Joseph Medina.

The New York Band, una de las agrupaciones tropicales más importantes del género de merengue de las últimas décadas, espera con este concierto de “The New York Band Para El Mundo”, propiciar un fructífero y emotivo reencuentro con su amplia fanaticada de todos los tiempos, en sus 35 años en la música.

Su líder, Cherito falleció el 24 de julio de 2019 y provocó gran pesar en la comunidad artística así como en el público.