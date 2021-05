$!“Todo lo que tengo”, la noche de Diego El Cigala

Diego El Cigala comienza este viernes su nueva gira y lo hará en la sala “Carlos Piantini” del Teatro Nacional Eduardo Brito. Y está más que complacido de poder iniciarla en suelo dominicano, donde ha reiterado en más de una ocasión que se trata de su segunda patria.

Este viernes y sábado estrenará “Todo lo que tengo”, una puesta en escena en la que promete entregar la mayor cantidad de sus éxitos, entre otros, títulos como “Lágrimas negras”, “Soy lo prohibido”, “Garganta con arena” o “Moreno soy”.

“Esto es una maravilla, que después de años sin cantar en Dominicana se hayan agotado las boletas y tengamos la disponibilidad para hacer otro show. Esto para mí es un gozo porque el público tiene ganas, después de esta pandemia, de todo lo que ha pasado... la gente tiene ganas de salir de sus hogares a disfrutar de sus artistas, estoy muy emocionado”, contó en una entrevista con reporteros de Diario Libre.

Diego El Cigala, que adquirió la nacionalidad dominicana en 2014, vuelve a los escenarios y desde aquí tiene previsto visitar varios países para mostrar un concierto en el que se ha propuesto interpretar, en casi dos horas, los éxitos más relevantes de su carrera. Tras sus actuaciones en el país tiene en agenda viajar a Puerto Rico, Costa Rica, Miami y, posteriormente, irá a España.

El concierto tiene una duración de más de una hora y media, sin embargo, el artista contó que eso dependerá de su público.

“Me siento muy a gusto de poder comenzar esta gira en mi segunda patria. Este es un país al que quiero profundamente, como lo he dicho en otras ocasiones. Amo mucho Dominicana y estoy muy agradecido de cómo se me ha tratado aquí, me han hecho sentir como un dominicano más”.

“Todo lo que tengo”, como ha nombrado su gira, sugiere que echará mano a toda su música, pero se adelanta al aclarar que sus canciones no las puede interpretar en una noche. “Serían dos o tres noches corridas para poder hacer mi repertorio”.

Para él y su equipo no ha sido tarea fácil hacer la elección que dará cuerpo al show, pero apuntó que todo dependerá de cómo fluya la noche y el propio comportamiento del público. “La gente siempre me pide canciones, yo no llevo nada amarrado, me dejo llevar por el momento”.

El Cigala aseguró que el Teatro Nacional acogerá a un 50 por ciento de la sala por el protocolo sanitario para evitar contagios del COVID-19.