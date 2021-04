Todos los hombres que habitaron en Prince

Se convirtió en el afroamericano más joven que tomaba los mandos del estudio ya en su primer álbum, 'For You' (1978). Para el tercero, 'Dirty Mind' (1980), había agotado casi todo el presupuesto que le había asignado inicialmente Warner, pero eso no impidió que agitara su imaginación; así alumbró al productor ficticio Jamie Starr y, con él, 'el álbum más canalla, new wave, macarra y Mineapolis sound hasta la fecha'.

'Prince se dio cuenta de que necesitaba crear más momentum del que podía trabajando él solo; y que tenía tal cantidad de ideas que posiblemente nunca iba a llevarlas todas a cabo a menos que se le ocurriera un plan maestro. Y eso fue exactamente lo que hizo', relata el libro, que achaca este mecanismo a 'su inclinación por esconderse del ojo público y su carácter de adicto al trabajo'.

De su salto al celuloide con 'Purple Rain' (1984) surgió The Kid, 'la unión entre la belleza femenina y el bravado masculino. En pocas palabras, The Kid es Prince coronado', afirma Chaparro del surgimiento de aquella icónica y sexualizada amalgama de pantalones ajustados lamé, chorreras, chalecos al estilo Luis XV, botas de tacón y una profunda fe en Dios.

Prince 'murió más veces que David Bowie', llega a afirmar el escritor tras contabilizar todas estas encarnaciones que, llevadas al extremo, lo desposeyeron de toda grafía pronunciable en favor de un glifo que surgió de nuevo del cruce de los símbolos astrológicos que representan lo masculino y lo femenino.

Cumplía entonces 35 años y habían pasado doce meses de la firma del contrato de los 100 millones de dólares que a la postre se reveló como una condena para él. Como desafío, 'una buena peineta a su discográfica', asumió ese icono que requería de un archivo específico para que los medios de comunicación pudieran reproducirlo.

'Después de su gira de 1992, donde dramatizaba su muerte y resurrección, el compositor explicó que sentía que su nombre había sido mercantilizado y explotado por Warner y que la única solución era adoptar un símbolo que no pudiese ser pronunciado', rememora Chaparro sobre una de las grandes luchas de la historia entre la todopoderosa industria musical y uno de sus principales artistas.

Tora Tora, Mr. Nelson, The Wise One... La lista de reformulaciones a las que se sometió hasta su muerte continuó para que, como señaló el teórico musical Jason King, dentro de 'trescientos o incluso tres mil años todavía tratemos de diseccionar y desglosar esa genialidad ultra funky, simpática, salvajemente excéntrica, loca, mágica y bohemia de Prince Rogers Nelson'.