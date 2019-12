$!Tommy García: “La bachata era un término despectivo y que sus propios intérpretes lo rechazaron”

El cantautor Víctor Víctor y el sociólogo y productor musical Tommy García, saludaron la declaratoria de la bachata como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en la sesión celebrada en Bogotá, Colombia.

Para Tommy García que la UNESCO haya certificado a la música de amargue como un patrimonio del mundo es un acontecimiento que trasciende al género como tal.

“Lo que se está reconociendo es la primera música contemporánea hecha por hombres libres, porque sin la caída de Rafael Trujillo y sin la migración del campo a la ciudad, todos esos pobres que no eran artistas, porque Petán Trujillo no había decidido que ellos lo fueran, comenzaron a hacer grabaciones por sus propios medios y con ello ganarse el mercado de merengue típico. Lo que se está reconociendo de alguna manera es el esfuerzo de los pobres de este país que defendieron, a partir de la caída de Trujillo ese género”, argumentó García.

El reconocido productor e investigador musical recordó que en un principio los intérpretes comenzaron imitando el bolero de tríos, por lo que descartó que la bachata comenzara con José Manuel Calderón como se ha afirmado.

“Yo no creo que la bachata empezara con José Manuel Calderón, del que se asegura ser el primer bachatero, porque en ese momento ellos no se aceptaban como tal, ya que se le decía bachata como un desprecio a una música que era considerada menor. Ellos son los primeros que grabaron esos boleros de manera independiente fuera del circuito de la élite de la dictadura”, analizó.

Su estudio lo llevó a definir que la bachata es un fenómeno que se inició con esos boleros que evolucionaron a un nuevo género que incorporó nuevos instrumentos. “Esa nueva bachata como género, no como un término despectivo porque la hacían gente de una clase social no aceptada, comenzó a definirse en la década de los años 80 con el apoyo de la diáspora que cambió los timbres de la guitarra acústica por la eléctrica, creando un nuevo formato que se legitimó a partir del éxito que logró Bachata Rosa, la producción musical de Juan Luis Guerra”.

El referirse al título que se le dio a la música de amargue, reseñó que tiene su origen en la colonia española. “El término viene de la palabra africana Kumb (fiesta o jolgorio) de ahí tuvo una derivación criolla a Kumbé y posteriormente a Kumbachata. Luego surgió por una aféresis el nombre de Bachata al eliminar su primera parte y se le adjudicó a la música jolgorio, propio de la época colonial porque en ese entonces lo que era socialmente era la Jarana, valses, Polka y demás. Ese término de Bachata se traslada a las primeras grabaciones de los años sesenta cuando comenzó como una música de burdel, cuyo principal cliente eran las 43 mil velloneras que existían en 1961 cuando cayó el régimen (con el ajusticiamiento de Trujillo), para decir que era una música menor, la clase media empezó a llamarle Bachata, por lo tanto siempre he sostenido que no surgió en esas primeras grabaciones porque a José Manuel Calderón no le gustó ni aceptó que le dijeran bachatero, por lo que ellos mismos le pusieron canción de amargue, pero no fue sino luego del éxito de Juan Luis Guerra con Bachata Rosa que ellos empiezan a asumir con orgullo el nombre de Bachata. Pero, definir un género con ocho compases de introducción, con un cuerpo, con timbre nuevo y la desaparición del requinto que usaban Los Panchos es de los ochenta”.

Tommy García reveló que el nombre de bachata no aparece en ningún diccionario lexicográfico del país, pero si existe como término cubano y puertorriqueño.

Aporte vital

El empresario radial y discográfico Radhamés Aracena jugó un rol determinante en lo relativo a la difusión de la música de amargue. A través de su emisora Radio Guarachita le abrió el camino a sus intérpretes.

“Él es clave en el desarrollo de esa música que se llamaba canción de amargue. El público era el que consumía ese tipo de música y fue fundamental en la promoción de esa primera canción de amargue a la que de manera despectiva se le llamaba bachata y que no aceptaban”, enfatizó al indicar que ahora hay muchos oportunistas que dicen ser bachateros desde 1961.

Tommy García dijo sentirse muy feliz por el reconocimiento, lo que a su juicio, obliga al gremio artístico a profundizar en el género y a “poner la casa en orden con esa historia maravillosa, que es la de nuestro pueblo hecho música”.

Víctor Víctor

El cantautor Víctor Víctor definió la bachata como la canción romántica popular de este tiempo. “Así como fue el bolero, la balada, la de estos tiempos es la bachata. Un factor importante para que fuera declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad han sido los medios de comunicación que han facilitado eso. En contraste con lo sucedido con el merengue, que también fue reconocido por UNESCO, esta vez ha sido en un tiempo más corto por la importancia de los medios”, dijo.

El autor de “Mesita de noche”, entre otros éxitos, invitó a sus colegas a unificar criterio y hacer propuestas valiosas para la permanencia de la bachata el tiempo que tenga que durar. “Nada es eterno...la criolla tuvo su tiempo, el bolero no pasa de moda, pero no tiene la vigencia de la bachata. Tenemos que trabajar para superarnos, hay que prepararse y usar el conocimiento para bien. Una nota buena de esto es que ese fue el mejor regalo que recibí el día de mi cumpleaños, que se declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”, indicó el artista.

