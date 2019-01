$!Vakeró agradecido de San Pedro de Macorís; deplora su abandono

El cantante urbano Vakeró criticó que políticos y gente de dinero que nació en su natal San Pedro de Macorís se han olvidado la provincia.

Así se expresó el intérprete en su cuenta de Instagram con una fotografía cuando fue puesto en libertad en 2013, seguido por una multitud.

El artista que esta semana fue elogiado por Los Ángeles Times en la que se resaltan la calidad de su canción “Chula eres tu”, que forma parte de su más reciente álbum “Mutación” escribió que está muy agradecido de su pueblo.

“Me han preguntado en múltiples ocasiones por qué yo menciono Tanto a San Pedro de Macorís, que eso me hace un artista local y me limita, pues mire la razón aquí... porque ese pueblito olvidado por políticos y hasta por su misma gente adinerada que salió y se le olvidó el camino de regresar a ver cómo está, ha estado conmigo en buenas y malas, si bien es cierto que cada vez que voy dejo dinero que eso parte el alma no menos cierto es que es muy poco lo que dejo en comparación a lo que me dan, esa foto fue el 18-03-2013 a mi salida de la prisión. Gracias #SPM todo lo que soy se lo debo a Dios y a ti!”, comentó.

El cantante se encontraba en el Centro de Corrección de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís luego de ser acusado de violencia de género.