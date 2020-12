$!Vakeró explica las razones por las que no fue tomado en cuenta para pago de fiestas populares

Por represalia el cantante Vakeró no fue tomado en cuenta para el pago adelantado de las fiestas populares que el Gobierno entregó a varios artistas, incluyendo algunos del género urbano. Así lo explicó el propio artista a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

“El post iba dirigido a los organizadores de las llamadas Fiestas Populares, quienes me habrían explicado que la razón por la que no aparezco en la lista de agraciados se debe a que supuestamente no les cayó bien a los de ‘arriba’ que cuando fui contactado para cantar en campaña, comuniqué que había sido contratado con anticipación por otro partido, y que lo único que les pedía a ambos era no hacer fotos que me comprometan o identifique con ningún candidato en particular, derecho que me asiste, pues no soy político, soy artista”, reza parte del mensaje.

Concluyó diciendo lo siguiente: “Soy coherente con mis principios, cuando se me llamó a participar en la protesta en la plaza de la bandera, lo hice en busca de un gobierno justo y solidario para todos los dominicanos”.

Hace unos días, otro cantante urbano se refirió al tema, se trata de Mozart la Para, quien salió al frente de la polémica que ha suscitado ser contratado por el Gobierno para amenizar las fiestas navideñas y otras futuras para las cuales se dispuso el monto de 100 millones de pesos para unos 70 artistas.

El rapero dijo que tiene un equipo de trabajo que depende de él y que todos se van a beneficiar. “A mí me pagaron cinco fiestas y las voy a trabajar, a mí no me han dado nada”, expresó.

La imagen de “El dolor del género” posando con el cheque entregado por el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, se volvió viral y entre las críticas los usuarios decían que no lo necesita por sus vehículos, ropas y prendas que posee, y que el dinero debió ser entregado a otros exponentes.

Respuesta oficial

Tras la ola de comentarios negativos porque artistas establecidos recibieran pagos por adelantado del Gobierno para participar en las fiestas navideñas y cuando la pandemia permita realizar otros eventos programados, el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, hizo una aclaración.

Explicó en varios mensajes en su cuenta de Twitter que el dinero entregado no es un regalo y enfatizó que los dueños de orquestas deberán pagarle a sus músicos y a todo el personal.

“La industria más golpeada por el COVID-19 es el entretenimiento. 9 meses sin trabajar. No es verdad que la mayoría de los artistas son ricos. Este pago es para el dueño de la orquesta quien tendrá que pagarle a todos sus músicos, choferes, los que ponen y recogen los instrumentos”, escribió el funcionario en Twitter.

Agregó: “Por último no es un regalo. Tendrán que pagar a futuro con presentaciones de diversas formas cuando el COVID-19 lo permita. Lo importante es la transparencia y el reconocimiento a los artistas dominicanos”.